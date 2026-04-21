Adriana Poli Bortone e il tatuaggio dell'MSI, Francesco Storace difende la sindaca di Lecce: "Te lo invidio"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Francesco Storace è intervenuto pubblicamente sulle polemiche sul tatuaggio con la scritta MSI di Adriana Poli Bortone, prendendo le difese della sindaca di Lecce. Intervistando la prima cittadina leccese, Francesco Storace ha dichiarato pubblicamente di “invidiare” il tatuaggio sul Movimento Sociale Italiano.

La difesa di Storace a Poli Bortone per il tatuaggio MSI

Francesco Storace ha intervistato Adriana Poli Bortone sulle pagine di Libero Quotidiano in seguito alle polemiche legate alla scelta della sindaca di Lecce di tatuarsi la scritta MSI sul polso.

Nel corso dell’intervista, Storace ha confidato alla sua interlocutrice: “Ti invidio il tatuaggio“.

ANSA

Perché Adriana Poli Bortone ha un tatuaggio con la scritta MSI

Nell’intervista concessa a Francesco Storace, Adriana Poli Bortone ha definito “ovvia e naturale” la decisione di tatuarsi la scritta MSI sul polso, in omaggio al suo passato nel Movimento Sociale Italiano.

La sindaca di Lecce ha aggiunto: “Mi avvio alla fase finale della mia vita e ho voluto decidere di portare nell’aldilà anche ciò che ho fatto all’inizio della mia esistenza“.

Sulle polemiche, Adriana Poli Bortone ha detto: “Stanno solo esagerando, è il solito richiamo alla mia storia personale e politica. (…) Stiamo quasi precipitando nella Terza Guerra Mondiale e strillano per un mini tatuaggio. Io so di aver militato in un partito non eversivo. Almirante ci insegnò il rispetto della dignità e della libertà di pensiero delle persone. E la democrazia non dovrebbe conoscere censure”.

In un altro passaggio dell’intervista, Francesco Storace ha dichiarato: “Ma chi ti critica oggi lo sa che il MSI è stato un pezzo della storia politica italiana?“.

La risposta di Adriana Poli Bortone: “Non lo vogliono sapere. La storia scritta da una parte non è mai piaciuta”.

Chi è Francesco Storace

Francesco Storace, oltre che giornalista, è – tra le altre cose – ex presidente della Regione Lazio (sostenuto da una coalizione di centrodestra), ex ministro della Salute nel terzo governo Berlusconi ed ex senatore.

Nell’elenco dei suoi partiti politici figurano: MSI (fino al 1995), Alleanza Nazionale (1995-2007), La Destra (2007-2017), Movimento Nazionale per la Sovranità (2017-2018) e Fratelli d’Italia (2019-2021).

Gioventù Nazionale contro Salvemini sul tatuaggio di Poli Bortone

L’ex sindaco di Lecce Carlo Salvemini aveva criticato duramente la decisione di Adriana Poli Bortone di tatuarsi la scritta MSI sul polso.

Su Facebook, l’ex primo cittadino leccese ha scritto: “La libertà di scelta si accompagna alla responsabilità di dover assumere le conseguenze delle proprie azioni. Per questo motivo, Sindaca Poli, ci sollevi dal disagio di vederla in fascia tricolore in Piazza Partigiani per festeggiare la liberazione dal nazifascismo“.

Gioventù Nazionale ha risposto a Carlo Salvemini con un fotomontaggio su Facebook in cui l’ex sindaco di Lecce appare impegnato a rilasciare “patenti di democrazia“.