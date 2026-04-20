Adriana Poli Bortone e il tatuaggio "MSI", sindaca di Lecce criticata dall'opposizione: "Prima del 25 aprile"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, si è tatuata la sigla MSI sul polso durante il Lecce Tattoo Fest. La condivisione social del tatuaggio ha scatenato le critiche dell’opposizione, con l’ex sindaco Salvemini che ha censurato il richiamo nostalgico a ridosso del 25 aprile. Gioventù Nazionale ha invece lodato la fierezza della sindaca ottantenne nel rivendicare le proprie origini politiche legate al partito fondato nel 1946.

Il tatuaggio della sindaca di Lecce

Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce di 82 anni, ha scelto di farsi tatuare la sigla “MSI” sul polso destro durante la nona edizione del Lecce Tattoo Fest. Un gesto, compiuto presso gli stand allestiti negli spazi di Lecce Fiere in piazza Palio, che ha suscitato immediate reazioni politiche.

La prima cittadina ha spiegato di voler imprimere sulla pelle un simbolo della sua lunga militanza nella destra italiana. Gli organizzatori della rassegna hanno ringraziato pubblicamente la sindaca per la visita, sottolineando la decisione di “imprimere sulla sua pelle un ricordo di questi giorni”.

ANSA

Adriana Poli Bortone tatuaggio MSI sindaca Lecce

L’episodio è stato ripreso dall’organizzazione giovanile Gioventù Nazionale Lecce, legata a Fratelli d’Italia, che ha definito il gesto il “segno di una storia infinita”. In una nota diffusa sui social, il movimento ha espresso orgoglio per la scelta della sindaca di raccogliere il testimone di una tradizione politica discussa e discutibile.

Adriana Poli Bortone tra Camera, Senato e militanza nel MSI

La sindaca è legata storicamente al MSI, partito nel quale ha militato ininterrottamente dal 1967 al 1995. Adriana Poli Bortone è stata eletta per la prima volta in Parlamento nel 1983 nella circoscrizione Puglia, proprio tra le file del Movimento Sociale Italiano.

È stata successivamente riconfermata a Montecitorio per altre quattro legislature, nel 1987, 1992, 1994 e 1996, ricoprendo anche l’incarico di vicepresidente della Camera. Nel corso della sua carriera istituzionale, Poli Bortone ha ricoperto il ruolo di Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali durante il primo governo Berlusconi, tra il 1994 e il 1995.

Dopo lo scioglimento del MSI e la successiva svolta di Fiuggi, ha aderito ad Alleanza Nazionale, ricoprendo incarichi di vertice nell’esecutivo nazionale e come coordinatrice regionale. La sua esperienza amministrativa l’ha vista guidare il Comune di Lecce per due mandati consecutivi, dal 1998 al 2007, prima del ritorno alla carica di sindaca avvenuto nel 2024.

Le origini del MSI

Il Movimento Sociale Italiano venne fondato ufficialmente il 26 dicembre 1946 da ex esponenti della Repubblica Sociale Italiana e del regime fascista, tra cui Giorgio Almirante e Pino Romualdi.

Il partito adottò come simbolo la fiamma tricolore e mantenne nel tempo una posizione di opposizione al sistema democratico dell’epoca, sintetizzata nel motto “non rinnegare, non restaurare”. La sigla MSI cessò di esistere nel gennaio 1995, quando il congresso nazionale deliberò il passaggio ad Alleanza Nazionale.

La critica dell’opposizione a Lecce

La decisione della sindaca ha provocato la ferma reazione dell’opposizione leccese guidata dall’ex primo cittadino Carlo Salvemini.

Attraverso un post di critica, Salvemini ha censurato la scelta del tatuaggio, definendola una manifestazione nostalgica inopportuna per chi ricopre la carica di sindaca.

Il post di Carlo Salvemini

Il consigliere di minoranza ha contestato duramente il tempismo del gesto, avvenuto a ridosso delle celebrazioni per il 25 aprile, anniversario della Liberazione, interpretandolo come una provocazione istituzionale rispetto ai valori dell’antifascismo repubblicano.