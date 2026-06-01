Adriano Cappellari dopo l'attentato a Enego, dalla bomba all'uomo con la pistola nel video: cosa sappiamo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’abitazione del cronista Adriano Cappellari, a Enego, è stata presa di mira da un attentato incendiario nella notte di sabato. I filmati di sorveglianza mostrano un uomo con una pistola che, prima dell’esplosione di un ordigno a gas, ha recapitato una lettera di minacce diretta al giornalista, a don Patriciello e a Giorgia Meloni. La magistratura indaga escludendo la pista mafiosa.

L’attentato a Enego

Nella notte di sabato, intorno alle 23:15, un ordigno artigianale composto da una bombola di gas e liquido infiammabile è esploso davanti all’abitazione di Adriano Cappellari a Enego, sull’Altopiano di Asiago.

Il ventenne, collaboratore del quindicinale L’Altopiano e del Giornale di Vicenza, era appena rientrato quando si è verificata la deflagrazione, che ha danneggiato una palazzina adiacente senza causare feriti. I filmati delle telecamere di sorveglianza hanno ripreso un uomo a piedi con il volto coperto e una pistola in mano mentre posizionava la bomba e introduceva nella recinzione una lettera di minacce.

Il messaggio era indirizzato al cronista, a don Maurizio Patriciello e a Giorgia Meloni; la presidente del Consiglio ha dichiarato che l’episodio rappresenta “un attacco irricevibile alla libertà di stampa e informazione”.

Le parole di Adriano Cappellari

Il giovane cronista ha raccontato al Messaggero i minuti successivi all’esplosione e i propri sospetti sulla vicenda, propendendo per una pista legata strettamente al territorio.

Ricordando la dinamica, Adriano Cappellari ha spiegato: “Sono rientrato a casa verso le 23.15. Dopo qualche minuto ho sentito un boato, ho visto le fiamme e il fuoco, un disastro”. Il giornalista tende a escludere il coinvolgimento della grande criminalità organizzata: “Per me dev’essere stata una persona di qua. Devo ancora capire qual è il motivo. È stata una cosa paurosa, inaspettata”.

Nonostante il forte spavento, ha voluto ribadire la sua ferma intenzione di proseguire l’attività professionale: “Forse danno fastidio i successi che ho col giornale. Ma certamente nella vita voglio fare questo mestiere. Vado avanti più forte di prima”.

Il commento di don Patriciello

A fare eco al cronista è don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano legato al giovane da una collaborazione nata durante un incontro sulla legalità.

Il sacerdote ha espresso profonda preoccupazione per l’escalation di violenza: “Non so chi ci sia dietro, bisognerebbe capire perché hanno messo insieme lui, che viene dalla provincia di Vicenza, me e Giorgia Meloni. Penso che sia in serio pericolo“.

Il prete ha rivelato anche le durissime minacce pervenute precedentemente alla redazione de L’Altopiano, nelle quali gli ignoti aggressori intimavano ai colleghi: “Lo dovete eliminare, altrimenti lo faremo noi e sarà peggio”. Le autorità continuano a indagare ipotizzando una matrice estranea alle mafie campane.