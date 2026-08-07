Adriano Cappellari e il falso attentato a Enego, il giornalista ammette tutto: "Ho tradito la fiducia"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Non c’erano malintenzionati o intimidazioni, non c’erano nemici o ritorsioni, era tutto inventato: Adriano Cappellari ha ammesso di avere inscenato il presunto attentato incendiario contro la propria abitazione. Il giovane cronista di Enego, in provincia di Vicenza, ha consegnato una lettera alla pm Alessia Grenna nella quale riconosce le proprie responsabilità e chiede scusa a tutte le persone che avevano creduto al suo racconto.

I reati contestati

Ad Adriano Cappellari, cronista ventenne, vengono contestati i reati di simulazione, incendio, calunnia, procurato allarme e truffa ai danni di un ente pubblico, come ricostruisce Open.

Cappellari avrebbe simulato di essere vittima di intimidazioni e minacce da parte del crimine organizzato. Fra i tanti che gli avevano espresso solidarietà, anche la premier Giorgia Meloni.

ANSA

Falso attentato, Adriano Cappellari chiede scusa

“Sono qui oggi perché sento il dovere di chiedere scusa“. È questo l’incipit della lettera di Adriano Cappellari, il giovane cronista di Enego, vicino Vicenza, accusato dalla Procura di avere inscenato un falso attentato incendiario ai danni della sua abitazione.

Il cronista avrebbe inteso simulare di essere stato vittima della malavita. La lettera è stata consegnata alla pm Alessia Grenna nel corso dell’interrogatorio di quasi due ore sostenuto da Cappellari, accompagnato dal legale di fiducia, nonché sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern.

“Molti mi hanno creduto, mi hanno difeso e hanno sofferto insieme a me. A tutti loro chiedo sinceramente perdono, perché ho tradito la loro fiducia“, ha aggiunto il giovane.

“Non cerco giustificazioni. Quello che è accaduto è grave e ne sono pienamente consapevole. Posso solo dire che, durante un periodo segnato da un clima di forte contrapposizione nel mio paese, in coincidenza con la campagna elettorale, mi sono lasciato sopraffare dalle emozioni, dalla paura e da un profondo disagio personale“, prosegue la lettera.

La conseguenza: “Ho perso lucidità e ho compiuto un gesto senza rendermi realmente conto delle conseguenze che avrebbe avuto sulla mia vita e su quella di tante altre persone”.

Il “dramma umano” di Adriano Cappellari

La lettera prosegue ancora: “Oggi sto vivendo un dramma umano che faccio fatica a gestire, anche per la mia giovane età. Ma questo non diminuisce in alcun modo la mia responsabilità”.

“Ho deciso, insieme ai miei difensori, di collaborare pienamente con l’Autorità giudiziaria affinché ogni aspetto della vicenda possa essere chiarito nel modo più completo e nel più breve tempo possibile”.

Adriano Cappellari pronto a lavorare per la comunità

Adriano Cappellari nella sua lettera spiega poi di volere “trasformare questo errore in un’occasione per fare qualcosa di utile. Per questo ho espresso la mia disponibilità a mettermi al servizio di don Patriciello e delle iniziative che vorrà indicarmi, nella speranza di poter dare un piccolo contributo concreto a favore della legalità e di chi vive situazioni difficili”.

La conclusione: “So bene che questo non cancellerà quanto è accaduto, ma desidero che il mio impegno possa rappresentare un primo passo per cercare di riparare, almeno in parte, al danno che ho causato”.