Adriano Cappellari indagato, il giornalista è accusato di avere simulato l'attentato: le ipotesi di reato

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Adriano Cappellari, un giovane cronista del Vicentino che aveva denunciato un atto incendiario contro la propria abitazione, è accusato di avere simulato l’attentato. La procura, infatti, lo accusa di incendio, calunnia, simulazione di reato continuato, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico. Il giornalista aveva ricevuto la solidarietà del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e della premier Giorgia Meloni.

Adriano Cappellari accusato di aver simulato l’attentato

La Procura della repubblica di Vicenza ha reso noto che i carabinieri di Bassano del Grappa hanno eseguito una perquisizione personale, domiciliare e informatica nell’abitazione di Adriano Cappellari.

Il giornalista, un giovane collaboratore di Enego (in provincia Vicenza), è indagato, con l’accusa di avere simulato l’attentato subito alla fine di maggio.

In particolare le accuse nei suoi confronti sono di incendio, calunnia, simulazione di reato continuato, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico.

Adriano Cappellari, cosa era successo

Cappellari, un giovane collaboratore di un settimanale di Enego (Vicenza), aveva denunciato di essere vittima di minacce da parte della Camorra.

Il 30 maggio un ordigno venne piazzato nei pressi del cancello dell’abitazione dei vicini. L’ordigno aveva provocato danni agli immobili vicini all’abitazione.

In quell’occasione venne lasciata anche una lettera, scritta con inchiostro rosso, che metteva nel mirino Cappellari, don Maurizio Patriciello (il parroco simbolo della lotta alla criminalità a Caivano) e la premier Meloni.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Ma ora Cappellari è accusati di aver fatto tutto da solo. Come riporta il Corriere della Sera, i carabinieri hanno raccolto diverse prove, tra cui le immagini delle telecamere di videosorveglianza privata dell’abitazione dove venne piazzato l’ordigno.

I filmati mostrerebbero una persona travisata lanciare all’interno della proprietà una busta e lasciare poi vicino al cancello un involucro di cartone.

L’involucro sembra contenesse materiale incendiario composto da bombolette di gas da campeggio, contenitori di alcol e artifici pirotecnici.

Gli acquisti online di alcol e bombole di gas

Sul materiale recuperato dopo l’esplosione vennero poi stati svolti degli accertamenti, in modo da risalire alla marca delle cartucce di gas e dell’alcol denaturato.

Secondo la procura il 25 aprile sarebbe stato proprio Cappellari a ordinare quattro cartucce di gas butano-propano della stessa marca di quelle utilizzate per confezionare la bomba artigianale.

E lo avrebbe fatto indicando il proprio numero di telefono e pagando con una carta di credito a lui intestata su una piattaforma di commercio elettronico.

Il cronista avrebbe comprato anche sei bottiglie da un litro di alcol etilico denaturato del tipo trovato sul luogo del presunto attentato.

L’articolo su don Maurizio Patriciello

Il procedimento al momento si trova nella fase delle indagini preliminari. Per l’episodio del presunto attentato il giornalista aveva ricevuto la solidarietà del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e della premier Meloni.

Nel 2025 Cappellari aveva detto di aver trovato nella cassetta delle lettere una busta con un foglio contenente minacce di morte rivolte a lui, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a don Maurizio Patriciello.

Proprio a don Maurizio Patriciello Cappellari aveva dedicato un articolo dal titolo “A testa alta con don Maurizio Patriciello: la camorra non piega il suo coraggio”.

Per tre anni poi il cronista è stato iscritto a Fratelli d’Italia e ha anche frequentato Atreju, la kermesse organizzata dal partito di Giorgia Meloni.