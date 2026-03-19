Adriano Celentano e il "figlio segreto" Antonio Segatori Biscardi, il Molleggiato ricorre a Giulia Bongiorno

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Adriano Celentano ricorrerà al suo avvocato, Giulia Bongiorno, per tutelarsi riguardo alla vicenda del presunto figlio segreto Antonio Segatori Biscardi. Il Molleggiato ha comunicato sui social la decisione di dare un mandato al suo legale. Il 55enne, il quale ritiene che il cantante sia suo padre, ha invece presentato ricorso al tribunale civile per la dichiarazione giudiziale di paternità.

Adriano Celentano ricorre al suo avvocato

Dato il clamore per la vicenda su un suo presunto figlio segreto, Adriano Celentano ha deciso di passare alle vie legali.

In un post su Facebook, l’artista ha spiegato che “prima la presunta madre, ora il presunto figlio. Circa mezzo secolo fa, è stato sollevato un polverone da una signora che sosteneva che io fossi padre di suo figlio”.

“La tanto sbandierata azione giudiziaria contro di me è finita nel nulla”, ha proseguito aggiungendo che invece oggi “un cinquantacinquenne riesce a ottenere le luci della ribalta ripescando la stessa vicenda e dichiarandosi pubblicamente mio figlio. A questo punto credo doveroso affidare un mandato all’avvocato Giulia Bongiorno perché mi tuteli da ogni ulteriore speculazione”.

ANSA

La vicenda del presunto “figlio segreto”

Il caso ha avuto risonanza sui media dopo la pubblicazione su Oggi della notizia sulla decisione del 55enne Antonio Segatori Biscardi di incaricare gli avvocati di avviare la procedura che passa dal disconoscimento della prima paternità e poi al riconoscimento della nuova paternità.

In pratica l’uomo vuole che venga accertato dai magistrati se sia nato da una relazione, alla fine degli anni Sessanta, tra sua madre e il cantante Adriano Celentano.

La madre, Maria Luigia Biscardi, qualche anno fa gli avrebbe rivelato di averlo concepito durante una breve e fugace relazione con il cantante. La donna, nel 1987, si era poi sposata con Sandro Segatori che lo aveva riconosciuto come suo figlio.

La signora Biscardi aveva già raccontato ai media la storia negli anni ’70. La donna disse che nel 1967, quando aveva poco più di 15 anni e sognava di fare la cantante, riuscì a partecipare al Cantagiro facendosi passare per maggiorenne.

Celentano l’avrebbe notata e ammessa nel giro del Clan, la sua storica etichetta discografica. Un anno dopo sarebbe nata la breve storia. Quando Maria Luigia, a gennaio 1970, scoprì di essere incinta e lo disse al Molleggiato, le sarebbe stato chiuso il contratto con l’etichetta.

Nel 1975 Biscardi decise di rivolgersi ai giudici per chiedere il riconoscimento della paternità, ma non si sa come sia finito il procedimento.

La richiesta di Antonio Segatori Biscardi

Adriano Celentano, sia negli anni ’70 che oggi, continua a smentire la notizia sul suo presunto figlio segreto, replicando anche con una certa ironia.

In un post recente ha scritto: “Caro Antonio, mi spiace contraddirti, purtroppo io non sono tuo padre. La verità è che io sono tuo nonno!!!”.

Dal canto suo, Antonio Segatori Biscardi ha spiegato a Oggi che è comunque suo diritto conoscere chi sia suo padre e di non farlo “per soldi“.

“Se come penso, Celentano è mio padre mi piacerebbe incontrarlo, dargli la mano, abbracciarlo”, ha detto il 55enne.