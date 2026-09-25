Adriano Celentano e la storia del presunto "figlio segreto" Antonio, parla Maria Luigia Biscardi: "Lo giuro"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La presunta amante segreta di Adriano Celentano torna a parlare della sua relazione con il cantante a Le Iene. La donna, ripercorrendo la sua carriera e l’incontro con Celentano, ricostruisce una relazione extraconiugale avvenuta quando lei era ancora minorenne. Il figlio, Antonio, dice che non è per soldi, ma solo per conoscere la verità e riscattare l’onore della madre, che negli anni è stata accusata di aver mentito.

L’amante segreta di Adriano Celentano

Maria Luigia Biscardi sostiene di essere stata l’amante segreta di Adriano Celentano. Da questa relazione extraconiugale sarebbe nato un figlio: Antonio Segatori. La storia ha iniziato a circolare a partire dallo scorso marzo e Celentano, già all’epoca delle prime voci, rispose: "Caro Antonio, mi spiace contraddirti… purtroppo io non sono tuo padre".

Al primo messaggio ne era seguito un altro, sempre condiviso sui social: "A questo punto credo doveroso affidare un mandato all’avvocato Giulia Bongiorno perché mi tuteli da ogni ulteriore speculazione". Per scoprire se la storia sia vera o inventata, Le Iene hanno incontrato Biscardi (nata il 23 gennaio 1952 a Matera) e suo figlio.

Chi è Maria Luigia Biscardi?

Ricostruendo il suo passato, Le Iene riportano che la presunta amante di Celentano è nata il 23 gennaio 1952 a Matera da una famiglia benestante. La stessa Maria Luigia racconta che suo padre era un avvocato e che sua madre si divertiva ad andare in giro a fare shopping.

Racconta, inoltre, che fin da piccola la sua passione è sempre stata il canto, tanto che si trasferì a Roma per farsi scegliere come cantante al Piper. Biscardi dice di aver fatto il provino insieme a Patty Pravo e che fu lei a vincere. Continuò a credere nel canto e arrivò al Cantagiro, una manifestazione canora estiva.

La donna arrivò seconda nel girone B, quello dedicato ai nuovi talenti, subito dopo Massimo Ranieri. Maria Luigia racconta di aver attirato le attenzioni di Massimo Ranieri e, non di meno, quelle di Adriano Celentano, che la invitò a Milano alla sua casa discografica. Qui firmò un contratto di esclusiva per un anno.

La presunta relazione

Maria Luigia Biscardi, quando firma il contratto e inizia a passare il suo tempo con Adriano Celentano, ha 16 anni, mentre il cantante ne ha 30 e ha già tre figli. Secondo la donna, lui le avrebbe detto che quella relazione sarebbe dovuta restare un segreto.

Dopo circa un anno, secondo il racconto, lei rimase incinta. Celentano però negò che il bambino fosse suo. Da quel momento Biscardi venne allontanata anche dal punto di vista lavorativo.

Antonio, nel programma, si racconta: "La somiglianza non è importante". Nel 2024 il presunto figlio segreto di Celentano dice di aver trovato una scatola enorme con articoli, foto e locandine di quando la madre era nel clan del cantante.

La notizia nel 1975

Il racconto non è nuovo. Già nel 1975 i giornali l’avevano trattato ed erano arrivate le smentite ufficiali di Celentano. Biscardi aveva tentato il riconoscimento della paternità in tribunale, ma l’esito di quel procedimento è andato "perso" o almeno i fascicoli non risultano più reperibili negli archivi.

Ora Antonio si è rivolto al Tribunale civile di Milano per tentare di ottenere il confronto del DNA. Poi manda un messaggio ad Adriano Celentano: "Io un incontro lo avrei fatto con l’altra parte, sono un essere umano".