Adriano Celentano "ghostato" dalla Rai, la moglie Claudia Mori attacca l'ad Giampaolo Rossi: la replica

La Rai ignora le chiamate di Adriano Celentano e Claudia Mori non ci sta. L’attrice denuncia pubblicamente il trattamento riservato da Viale Mazzini allo showman, che avrebbe più volte fatto presente l’intenzione di essere pronto a tornare in Tv. Un progetto che sarebbe rimasto però senza risposta, spingendo la moglie del “Molleggiato” a scrivere una lettera di sollecito all’ad Giampaolo Rossi e di postarla sui social.

La lettera di Claudia Mori

Claudia Mori ha reso pubblica la lettera inviata all’amministratore delegato Rai dall’oggetto “…il tempo se ne va!”, richiamo al grande successo del 1980 di Celentano, diffondendola dai account ufficiali del marito. L’attrice ha ricordato a Giampaolo Rossi l’incontro a Milano di qualche mese prima, nel quale aveva presentato al numero uno della Rai il lavoro del cantante, anche alla presenza di Gianmarco Mazzi, sottosegretario al ministero della Cultura e storico collaboratore di Adriano Celentano.

“Le scrivo perché a questo punto mi corre l’obbligo di sollecitare la sua risposta circa l’interesse o meno del ritorno di Adriano Celentano in Rai” si legge

IPA

L’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi

La frecciata alla Rai

Claudia Mori ha sottolineato inoltre l’interesse manifestato da Rossi in quell’incontro, al quale avrebbe dovuto fare seguito un altro appuntamento per la proiezione del progetto da parte dello stesso Celentano.

“Ad oggi, sono passati molti mesi, ancora nessun segnale di nessun genere da parte sua. Vede dott. Rossi una risposta è d’obbligo. Qualunque essa sia. La Rai è interessata al ritorno di Celentano? È questa la risposta più importante che ci dovete dare” è la stoccata finale all’ad da parte della moglie del cantante 87enne.

La risposta di Giampaolo Rossi

La risposta dai piani alti di Viale Mazzini non si è fatta attendere. Giampaolo Rossi ha tenuto a chiarire come ci sia la “massima volontà” di preparare il ritorno di Adriano Celentano e che anzi “sarebbe un sogno rivederlo in Rai”