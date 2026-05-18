Adriano Celentano non ha problemi di salute, entourage smentisce le voci: "Sta benissimo, a casa con Claudia"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Adriano Celentano non ha gravi problemi di salute. La voce si è diffusa nelle scorse ore dopo che l’ex conduttore Claudio Lippi ha scritto un post su Facebook in cui ha raccontato di aver saputo che il “Molleggiato” sarebbe stato ricoverato. Lippi ha persino detto di “attendere un miracolo” in riferimento alla guarigione dell’attore. Il punto è che Celentano non sta male, come sottolineato da sua moglie Claudia Mori e dal suo entourage.

Adriano Celentano non ha problemi di salute gravi: la smentita

“Nessuna preoccupazione per la salute di Adriano Celentano”. Lo ha riferito all’Adnkronos l’ufficio stampa del Clan.

”Celentano sta benissimo ed è nella sua casa di Galbiate felicemente con Claudia”, si legge sempre nella nota.

ANSA

L’intervento della moglie Claudia Mori: “Adriano non è stato ricoverato”

A intervenire sulla vicenda è stata anche Claudia Mori. “Smentisco categoricamente, Adriano non è mai stato ricoverato per nessun motivo, salvo per check up di routine”, ha dichiarato l’attrice a La Presse.

“Sta benissimo, siamo a casa e la cosa che gira sul web è assolutamente falsa”, ha sottolineato Mori.

Cosa ha detto Claudio Lippi

La fake news si è diffusa rapidamente in rete dopo che Claudio Lippi ha pubblicato sul suo profilo Facebook un lungo messaggio, affermando di aver saputo da presunte fonti della famiglia Celentano che Adriano versava in condizioni critiche.

“Ho conosciuto Adriano Celentano nel 1964, mi accompagnò a casa sua al Villaggio dei giornalisti a Milano. Non riuscii a parlare, non mi uscivano le parole dalla gola tanta era l’emozione. Mi soprannominò: ‘Stambecco’ e non seppi mai il perché”, ha esordito l’ex conduttore di Buona Domenica.

“Da pochi minuti – ha aggiunto Lippi – ho saputo che Rosalinda, una dei tre figli con Rosita e Giacomo, ha dato la notizia che è stato ricoverato per l’aggravarsi dello stato di salute”.

“So che ha un’età avanzata, ma non si pensa mai che c’è una fine per tutti e dimentichi il fattore anagrafico. Non resta che attendere il miracolo. Non mollare Adriano. Ti prego! Sono vicino a Claudia ed ai figli. ‘Stambecco’ ti aspetta”, ha scritto ancora Lippi.

Successivamente il conduttore ha sottolineato di avere “le lacrime agli occhi” e che il comunicato era stato divulgato da Rosalinda, figlia del cantante.

Non è ben chiaro a quale nota di Rosalinda abbia fatto riferimento Lippi, visto che non c’è riscontro da alcuna parte, né sui social né sulle agenzie di stampa, che la donna avrebbe diramato informazioni sul padre.

In altre parole, il presentatore sarebbe probabilmente e inavvertitamente incappato in una fake news, rilanciandola e provocando un gran trambusto.