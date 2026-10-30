Adriano Celentano rompe il silenzio e dà la sveglia ai politici sull'affluenza: "Qualcosa da sistemare"
Adriano Celentano torna a parlare sui social con un appello alla politica in cui richiama l'attenzione sul rischio affluenza: il messaggio del "Molleggiato"
Adriano Celentano riappare sui social e lo fa per dare una scossa alla politica. Il cantante e showman 88enne è tornato a dire la sua infrangendo il muro di silenzio dietro cui si è rifugiato da tempo, fatta eccezione per qualche messaggio sporadico, con un post tanto improvviso quanto conciso sul suo profilo Instagram in cui richiama all’ordine istituzioni e partiti sulla questione dell’affluenza.
Il post di Adriano Celentano
Ormai assente dalla scena pubblica, il “Molleggiato” si tiene lontano da anni anche dall’arena politica, nella quale è ripiombato nei giorni delle proteste in scena nelle piazze di tutta Italia con un messaggio dal suo account chiamato Celentanoinesistente.
Una via di mezzo tra un appello e un avvertimento nei confronti di istituzioni e leader dei partiti, che l’artista milanese ha voluto intitolare “L’incognita“.
L’appello alla politica
Nel breve pensiero affidato nero su bianco ai social, Celentano è intervenuto per richiamare l’attenzione sulla mancanza di identità dei partiti che, secondo il cantante, porterebbe alla diserzione delle urne da parte degli elettori.
“Ehi politici… non vorrei svegliarvi, però c’è qualcosa che dobbiamo sistemare…altrimenti c’è il rischio di non sapere più chi siete” scrive lo showman.
Il richiamo sull’affluenza
Un messaggio enigmatico con cui Celentano sembra voler alludere a una generale paralisi politica su questioni cruciali in vista delle prossime elezioni.
“E questo è grave perché poi la gente non sa per chi votare” spiega, senza però nessun riferimento diretto a una o all’altra parte dell’orizzonte parlamentare.
“Ecco perché poi l’affluenza alle urne è sempre più flebile” è il pensiero dell’artista 88enne.