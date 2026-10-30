Adriano Celentano rompe il silenzio e dà la sveglia ai politici sull'affluenza: "Qualcosa da sistemare"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Adriano Celentano riappare sui social e lo fa per dare una scossa alla politica. Il cantante e showman 88enne è tornato a dire la sua infrangendo il muro di silenzio dietro cui si è rifugiato da tempo, fatta eccezione per qualche messaggio sporadico, con un post tanto improvviso quanto conciso sul suo profilo Instagram in cui richiama all’ordine istituzioni e partiti sulla questione dell’affluenza.

Il post di Adriano Celentano

Ormai assente dalla scena pubblica, il “Molleggiato” si tiene lontano da anni anche dall’arena politica, nella quale è ripiombato nei giorni delle proteste in scena nelle piazze di tutta Italia con un messaggio dal suo account chiamato Celentanoinesistente.

Una via di mezzo tra un appello e un avvertimento nei confronti di istituzioni e leader dei partiti, che l’artista milanese ha voluto intitolare “L’incognita“.

L’appello alla politica

Nel breve pensiero affidato nero su bianco ai social, Celentano è intervenuto per richiamare l’attenzione sulla mancanza di identità dei partiti che, secondo il cantante, porterebbe alla diserzione delle urne da parte degli elettori.

“Ehi politici… non vorrei svegliarvi, però c’è qualcosa che dobbiamo sistemare…altrimenti c’è il rischio di non sapere più chi siete” scrive lo showman.

Il richiamo sull’affluenza

Un messaggio enigmatico con cui Celentano sembra voler alludere a una generale paralisi politica su questioni cruciali in vista delle prossime elezioni.

“E questo è grave perché poi la gente non sa per chi votare” spiega, senza però nessun riferimento diretto a una o all’altra parte dell’orizzonte parlamentare.

“Ecco perché poi l’affluenza alle urne è sempre più flebile” è il pensiero dell’artista 88enne.