Adriano Gneo morto a Roma sarebbe caduto dalla terrazza dopo una lite con Pierpaolo Russo: arrestato l'amico

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il caso di Adriano Gneo, il 48enne morto a luglio 2025 a Roma cadendo da una terrazza, sarebbe stato risolto. La polizia ha arrestato l’amico della vittima, Pierpaolo Russo, accusato di morte come conseguenza di altro reato. I due, poco prima del volo mortale, avevano avuto una violenta lite.

L’arresto di Pierpaolo Russo per la morte di Gneo

Adriano Gneo era stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di martedì 2 luglio 2025.

Il corpo era stato rinvenuto sotto casa in via Pietro Cardella 18, nel quartiere di Grotte Celoni, alla periferia est di Roma. L’uomo era precipitato dalla terrazza condominiale dell’edificio in cui viveva con i genitori.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Per la morte del 48enne gli investigatori del distretto di polizia del Casilino hanno ora arrestato Pierpaolo Russo.

Il provvedimento dei domiciliari, come riporta LaPresse, è stato eseguito dopo la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale di Roma, Paola Petti.

L’uomo è accusato di morte come conseguenza di altro reato.

La lite tra Gneo e Russo

Durante le indagini, la procura di Roma ha escluso l’ipotesi dell’incidente o del suicidio.

Secondo quanto è emerso, ricostruendo le ultime drammatiche fasi che hanno preceduto la caduta, poco prima del volo nel vuoto il 48enne avrebbe avuto una violenta lite con Russo.

Pierpaolo Russo è un venditore di prodotti per carrozzerie, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a droga e armi.

L’uomo avrebbe rincorso Gneo fino alla terrazza condominiale da dove poi il 48enne è precipitato.

L’ipotesi del debito

La procura, già a luglio, aveva ipotizzato che il possibile movente del delitto potesse essere un debito di 60mila euro che la vittima avrebbe avuto nei confronti di Russo.

L’aggressore si sarebbe presentato a casa di Gneo, che viveva con gli anziani genitori, per informare il padre del presunto debito.

Secondo quanto riferito dalla persona indagata per omicidio, il 48enne avrebbe effettuato dei bonifici dal conto di Russo, che gli aveva chiesto di eseguirli per dei suoi pagamenti, ma il denaro era però stato dirottato altrove.

La ricostruzione sulla fuga e la caduta

Secondo quanto riporta La Repubblica, dopo la vendita di un appartamento di famiglia, Russo aveva affidato a Gneo la gestione dei propri conti correnti.

Il 48enne, in quel periodo, avrebbe trasferito parte del denaro sul proprio conto attraverso “reiterate operazioni di bonifico”, circostanza che avrebbe scatenato la rabbia dell’amico.

Secondo la ricostruzione della procura, l’uomo avrebbe aggredito la vittima “rivendicando la restituzione del denaro residuo percuotendolo con schiaffi e pugni”.

Gneo avrebbe tentato la fuga lungo le scale del palazzo, Russo lo avrebbe inseguito sparandogli contro due colpi con un’arma ad aria compressa, colpendo la vittima al gluteo destro.

Nel capo d’imputazione si legge che la vittima, “già colpita, per darsi alla fuga, dopo aver scavalcato la ringhiera della terrazza condominiale, si lanciava dal predetto terrazzo in posizione ‘a candela’ (con la testa rivolta verso l’alto e i piedi verso il basso), precipitando al suolo”.