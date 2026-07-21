Adriano Pantaleo, l’intervista all’attore: “L'entusiasmo non mi ha mai lasciatoˮ

Ci sono attori che attraversano il tempo rincorrendo i personaggi e altri che, senza quasi accorgersene, finiscono per abitare un’unica, lunga storia: la propria. È una differenza sottile, ma decisiva. Perché nel primo caso il lavoro consiste nel cambiare continuamente pelle; nel secondo, invece, ogni interpretazione diventa un tassello di una ricerca più ampia, un modo per comprendere meglio sé stessi e il mondo. Adriano Pantaleo appartiene a questa seconda categoria. Siamo abituati a riconoscerlo attraverso i volti che hanno accompagnato intere generazioni. C’è il bambino di Io speriamo che me la cavo, lo Spillo di Amico mio, poi il teatro, il cinema, la televisione, fino alla maturità artistica di oggi. Ma sarebbe riduttivo leggere il percorso di Adriano Pantaleo come una semplice successione di ruoli. A osservarlo con attenzione emerge un filo invisibile che tiene insieme ogni esperienza: il bisogno di restituire significato alle storie e, soprattutto, alle persone. È forse questa la forma più autentica della memoria. Non quella che conserva nostalgicamente il passato, ma quella che continua a produrre futuro. Nel corso degli anni Adriano Pantaleo ha trasformato il mestiere dell’attore in un esercizio di responsabilità. Lo dimostra il lavoro portato avanti con il Nest di San Giovanni a Teduccio, uno spazio che non è soltanto un teatro, ma un presidio culturale e umano, nato dall’idea che l’arte possa diventare occasione di crescita collettiva. Lo conferma anche il suo progressivo avvicinamento alla regia e alla scrittura, quasi fosse il naturale approdo di chi, dopo aver dato voce ai personaggi degli altri, sente il bisogno di costruire un proprio sguardo sul reale. Non è un caso che il documentario Il coach dei 2 mondi, presentato al Giffoni Film Festival, scelga di raccontare una figura capace di cambiare il destino di una comunità attraverso lo sport. È una storia che dialoga profondamente con quella del suo autore, perché parla di educazione, di fiducia e della possibilità, sempre fragile ma necessaria, di offrire a qualcuno un orizzonte diverso. Questa intervista in esclusiva per Virgilio Notizie ad Adriano Pantaleo avviene al Lamezia International Film Fest, nell’ambito di Cose Serie, la sezione dedicata alla serialità che ha ospitato il cast di Roberta Valente, annunciando la produzione della seconda stagione. Ed è stata per noi un’occasione per capire da vicino il percorso artistico e umano di Adriano Pantaleo. Al di là dei riconoscimenti e della carriera, il tratto che più colpisce di questo attore è la coerenza con cui continua a interrogarsi sul senso del proprio lavoro. Durante la conversazione emerge con chiarezza un elemento che accomuna tutte le tappe del suo percorso: l’entusiasmo del bambino non è mai scomparso, ma si è trasformato in consapevolezza. È il passaggio più difficile per chiunque intraprenda una professione creativa. Conservare lo stupore senza rinunciare al rigore. Continuare a credere nella forza del racconto senza smettere di interrogarsi sulla responsabilità che ogni racconto comporta. Forse è proprio questo il punto in cui il mestiere incontra la persona. Per alcuni attori il set è un luogo di lavoro. Per altri diventa uno spazio nel quale elaborare la propria idea di comunità, di educazione, perfino di futuro. Ascoltando Adriano Pantaleo si ha l’impressione che il cinema, il teatro e la regia siano soltanto strumenti diversi attraverso cui perseguire un unico obiettivo: lasciare un segno che continui a vivere anche quando le luci si spengono e il sipario si chiude. In fondo è questo il significato più profondo dell’arte: non sopravvivere nel ricordo del pubblico, ma continuare a esistere nelle vite che, anche solo per un istante, è riuscita a trasformare.

Ha alle spalle un percorso professionale già molto lungo. Non diciamo da quanto ma, immaginandolo come un grande palazzo, a che punto del suo percorso professionale crede di essere arrivato Adriano Pantaleo?

“Trentaquattro anni, possiamo dirlo. È una bella domanda. Se immagino il mio percorso come una scala, i piani alle mie spalle sono già numerosi, quindi dovrei dire di essere arrivato a un buon punto del cammino. C’è però un dettaglio importante: ho iniziato a otto anni. Questo cambia completamente la prospettiva. Per questo mi considero ancora nella prima parte del percorso, non proprio agli inizi, ma poco oltre la metà della salita. Lo dico perché spero che il mio percorso artistico continui a evolversi, trasformarsi e crescere. Ultimamente mi è capitato anche di ricevere qualche premio alla carriera. Due anni fa, per esempio, ho ricevuto il Premio Troisi e scherzavo dicendo che fosse un premio ‘in carriera’, perché quelli ‘alla carriera’ di solito arrivano alla fine. Resta il fatto che trentaquattro anni di lavoro sono un dato oggettivo. Quello che posso affermare con certezza è che l’entusiasmo non è mai venuto meno. Nonostante gli anni, la fatica e le difficoltà che questo mestiere comporta, continuo ad affrontarlo con la stessa passione di sempreˮ.

Questo è un momento particolare anche dal punto di vista professionale. Al Giffoni viene presentato Il coach dei 2 mondi, un suo documentario di sessantatré minuti. Com’è stata l’esperienza della regia? O, meglio, quale caos interiore l’ha condotta fin lì? Penso sempre alla frase di Nietzsche secondo cui bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Qual era il suo?

“Quello della regia è un percorso ancora in divenire, che sta prendendo forma in modo del tutto naturale. A un certo punto della mia carriera ho capito che ciò che amo davvero è raccontare storie. Ripensando al mio percorso, mi sono reso conto di aver sempre scelto progetti nei quali sentivo di poter portare anche una parte autoriale. Naturalmente l’ho sempre fatto nel pieno rispetto della visione del regista e degli sceneggiatori, ma mi è sempre piaciuto contribuire ad arricchire il racconto. Poi è nata la compagnia Nest, proprio dal desiderio di sviluppare idee e storie personali. Da lì sono arrivati spettacoli come Educazione siberiana, poi La città perfetta e, infine, l’ultimo lavoro, Il terzo incomodo, per il quale abbiamo chiesto a Ivan Cotroneo di scrivere una storia pensata per noi e costruita sulla nostra esperienza. Oggi ciò che mi interessa di più è essere autore a trecentosessanta gradi. Se il mio obiettivo è raccontare storie, la regia rappresenta una conseguenza naturale. In questo momento il documentario è il linguaggio espressivo che mi appassiona maggiormente. Sono stato autore, ideatore, sceneggiatore e regista di Noi ce la siamo cavata e ho già in programma altri due documentari dei quali potrò parlare a breveˮ.

C’è un tratto comune tra questo documentario e l’esperienza del Nest: l’attenzione verso i ragazzi che vivono situazioni difficili. Da dove nasce questa sensibilità?

“È una domanda che, a un certo punto, mi sono posto anch’io. Ho capito che il mio primo film, Io speriamo che me la cavo, mi ha segnato profondamente proprio sotto questo aspetto. Ero un bambino e, negli anni, ha continuato a risuonare dentro di me l’idea di quella persona che arriva da fuori e riesce a cambiare la vita di quei bambini e, insieme, dell’intera comunità. Se ci pensa, agli occhi di un bambino di otto anni è quasi un supereroe. E quel personaggio era interpretato da quello che per me era davvero un supereroe: Paolo Villaggio, anzi, Fantozzi. È inevitabile che tutto questo abbia lasciato un segno profondo. Ora che me lo fa notare, mi rendo conto che Il coach dei 2 mondi ha molto in comune non solo con l’esperienza del Nest, ma anche con Io speriamo che me la cavo. Antonio Petillo potrebbe essere uno Sperelli dei nostri giorni: un maestro di vita. Lui lo fa attraverso lo sport, mentre il maestro Sperelli cercava di farlo attraverso l’educazione, ma il principio è lo stesso. È un uomo che mette il proprio tempo, le proprie competenze e la propria missione al servizio della comunità, cercando di intercettare esistenze e offrire loro un’opportunità di cambiamento. È una dimensione che ormai sento profondamente miaˮ.

Lei dà moltissimo al Nest. Che cosa riceve in cambio?

“È difficile spiegare ciò che il Nest ci restituisce. È un nutrimento quotidiano, qualcosa di straordinario. Preferisco però partire da un esempio concreto. Proprio l’altro giorno riflettevamo sul fatto che, dopo il Nest, sta prendendo forma il Super Nest: un progetto ancora più grande, più ambizioso e, se vogliamo, ancora più audace. Si tratta di un intervento importante anche dal punto di vista economico: serviranno circa tre milioni di euro per recuperare uno spazio che non sarà nostro, ma resterà ai nostri figli, alle nostre famiglie e, soprattutto, alla comunità. Questo mi ha fatto ripensare a ciò che abbiamo già realizzato con il Nest. A un certo punto ci siamo resi conto di aver creato un teatro dove prima non esisteva. Quello spazio era una palestra. Abbiamo ottenuto il cambio di destinazione d’uso e oggi è un teatro a tutti gli effetti, autorizzato a ospitare spettacoli aperti al pubblico. L’aspetto più emozionante è sapere che, quando non ci saremo più, quel luogo continuerà a vivere. Credo che questo racconti meglio di qualsiasi parola il significato che il Nest ha per noi. Quando abbiamo iniziato eravamo molto giovani. Probabilmente non avevamo nemmeno la lucidità di comprendere fino in fondo ciò che stavamo facendo. C’era anche una buona dose di incoscienza. Siamo entrati lì con un cacciavite e un martello e abbiamo iniziato a costruire un teatro. Ricordo ancora il primo giorno. C’eravamo io, Francesco Di Leva e Carmine Guarino, che oggi è uno degli scenografi più affermati d’Italia, ma allora era semplicemente un ragazzo di San Giovanni a Teduccio come noi. Dicevamo: «Smontiamo i canestri, qui facciamo il palco…». Se oggi vedessi quei ragazzi, probabilmente mi chiederei che cosa stessero facendo. Eppure quel sogno, in qualche modo, era già dentro di noiˮ.

Un aspetto che mi ha sempre colpito, parlando con i ragazzi che frequentano il Nest, è che molti di loro hanno perfino le chiavi del teatro.

“Pensi che, invece, io non le ho più da anni. È stata una scelta precisa. Qualche giorno fa avevo lasciato lì alcuni vestiti. Dovevo ripartire con la mia famiglia per Roma, passando da Altamura, e mi sono accorto di averli dimenticati. Ho dovuto telefonare, di domenica, a uno dei ragazzi del Nest e chiedergli la cortesia di venire ad aprirmi, perché non ho più le chiavi. Ma non è soltanto un gesto simbolico. È una scelta concreta. Noi quel teatro abbiamo dovuto costruircelo con le nostre forze e con le nostre risorse. Sapere che oggi quel gruppo di ragazzi, che ci piace definire ‘i giovani onesti’, abbia finalmente un luogo in cui immaginare i propri progetti, sperimentare, registrare un self tape o semplicemente provare uno spettacolo, cioè disporre di ciò che noi non avevamo, è motivo di orgoglio e di gioia. Poi ci sono episodi che valgono più di qualsiasi spiegazione. Da quest’anno una bambina di dieci anni frequenta il Nest ogni pomeriggio. Preferisco non fare il suo nome. Per ragioni familiari viene spesso lasciata sola. Arrivava con una bicicletta elettrica sulla quale quasi non riusciva a toccare terra con i piedi. Girava all’esterno mentre provavamo, faceva rumore e disturbava gli altri ragazzi. Con il tempo è diventata la mascotte del Nest. Oggi assiste a tutte le prove degli spettacoli, segue le restituzioni dei laboratori e conosce a memoria le battute di tutti. Scherzando le dicevamo: «Dai, prova anche tu». Quando sono terminati i saggi è venuta a cena con noi e ci ha detto: «L’anno prossimo voglio provarci anch’io». Può sembrare un episodio semplice, ma quando l’ho sentita pronunciare quelle parole mi sono commosso. Anche perché sono padre e lei ha poco più dell’età del mio secondo figlio. È questo che il Nest restituisce ogni giorno. È una linfa continua. Nei periodi in cui lavoro meno, quando attraverso momenti difficili o mi sembra di perdere la direzione, torno sempre lì. Lo frequento ancora di più e, ogni volta, ritrovo il mio punto di riferimento, quello che mi permette di orientarmi anche quando attraverso una tempesta o tutto appare più confusoˮ.

US: Amendola Comunicazione / US Festival: Hollywood Communication

Recita fin da bambino. All’inizio sarà stato un gioco, una passione. Quando ha capito che non era più soltanto questo, ma sarebbe diventato il suo mestiere?

“In realtà la professionalità e la sacralità di ciò che stavo facendo le ho percepite fin dall’inizio. Dico sempre che è stata una fortuna straordinaria, perché ho iniziato con Lina Wertmüller, che per me è stata una grandissima maestra. Pur lavorando con bambini tra gli otto e gli undici anni, si rapportava a noi come a veri professionisti. Oggi quel metodo potrebbe sembrare perfino eccessivo e, sotto alcuni aspetti, persino spietato. Probabilmente sarebbe impensabile. Eppure continuo a ripetere che è stato proprio quell’approccio a formarmi e a temprarmi. È una lezione che ancora oggi cerco di trasmettere anche a mia figlia Margherita, che sta iniziando ad avvicinarsi a questo mestiere. Il rispetto quasi sacrale per il lavoro è un valore che porto ancora con me. A volte arrivo su un set e trovo un clima molto rilassato. È giusto che ci siano amicizia e condivisione, ma quando si comincia a lavorare non riesco a vivere questo mestiere in modo diverso. Lina Wertmüller mi ha formato profondamente sotto questo aspetto e quel rigore non mi ha mai abbandonato. Diverso, invece, è il momento in cui ho compreso che quella passione avrebbe potuto trasformarsi nella professione della mia vitaˮ.

Ovvero?

“Sono cresciuto con un’idea molto chiara, trasmessami dai miei genitori: recitare era un’esperienza straordinaria, ma avrebbe potuto interrompersi da un momento all’altro. Per questo hanno sempre insistito affinché frequentassi la scuola statale e continuassi a studiare come tutti gli altri. Volevano che avessi un’alternativa, una possibilità nel caso in cui quel percorso si fosse concluso. Poi, più o meno all’ultimo anno di liceo, mi dissero: «Adesso deve decidere quale strada intende seguire. Se vuole continuare a recitare, deve studiare seriamente per fare questo mestiere». Ricordo di essere rimasto quasi spiazzato. Risposi: «Ma come? Posso davvero vivere senza recitare?». Può sembrare una domanda insolita, ma non avevo memoria di una vita diversa. È difficile ricordare ciò che accadeva prima dei sei o sette anni e, da quando conservo dei ricordi, ho sempre recitato. Nella mia memoria non esiste un periodo in cui non facessi questo. Per questo rimasi sorpreso e chiesi ai miei genitori: «In che senso? Posso davvero fare altro?». Per me recitare era naturale, come mangiare, bere o respirare. Mi risposero: «È bellissimo che per te sia così naturale. Ma se desideri che diventi davvero il suo lavoro, devi continuare a studiare e a formarti, perché è un mestiere molto complesso». Credo che sia stato intorno ai sedici o diciassette anni che ho preso piena consapevolezza del fatto che quella sarebbe stata la professione della mia vita. Prima era semplicemente la mia normalità. Anche perché, nei primi anni, lavoravo praticamente senza interruzioni. Si girava tutto l’anno e le produzioni duravano moltissimo, anche perché si lavorava ancora in pellicola. Penso, per esempio, ad Amico mio: per realizzare una stagione erano necessari quasi nove mesi. Oggi, nello stesso arco di tempo, si portano a termine molte più produzioni. Erano davvero altri ritmiˮ.

Nell’immaginario collettivo resterà sempre anche Spillo di Amico mio. Qual è il ricordo più bello che conserva dell’affetto ricevuto dal pubblico?

“C’è stato un periodo in cui quella popolarità era perfino difficile da gestire. Mi risultava complicato svolgere attività normalissime: passeggiare per strada, giocare una partita di calcetto o semplicemente prendere un caffè al bar. È probabilmente l’aspetto che ricordo con meno piacere. Devo riconoscere, però, che i miei genitori sono stati straordinari. Hanno sempre fatto in modo che conducessi una vita il più possibile normale e credo che questo mi abbia aiutato moltissimo. Il ricordo che custodisco con maggiore affetto riguarda invece una sensazione molto particolare: a un certo punto avevo l’impressione di essere diventato il bambino di tutte le famiglie italiane. Ero il nipote dei nonni, il nipote degli zii; poi, crescendo, il cugino o il fratello maggiore. Ancora oggi molte donne, che all’epoca erano ragazzine e sono nate tra gli anni Ottanta e Novanta, mi raccontano sorridendo che, per anni, sono state innamorate di me. In realtà erano innamorate di Spillo, non di Adriano. È un ricordo che porto nel cuore con grande affetto. Per questo non mi dispiace affatto quando qualcuno continua a riconoscermi come Spillo di Amico mio. Al contrario, lo considero un regalo prezioso, che accolgo ancora oggi con enorme piacereˮ.