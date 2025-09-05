Adriano Pappalardo indagato per gli insulti a Giorgia Meloni al concerto di Passoscuro, le ipotesi di reato

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il cantante Adriano Pappalardo è indagato per gli insulti rivolti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il concerto tenuto lo scorso 20 agosto a Passoscuro, frazione del comune di Fiumicino. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente i fatti che hanno visto protagonista l’artista e dovranno valutare se procedere per il reato di diffamazione aggravata o vilipendio.

Pappalardo indagato dopo gli insulti indirizzati a Giorgia Meloni

Pappalardo è indagato. Lo riferisce l’AdnKronos. Il cantante, prima di esibirsi a Passoscuro, ha rivolto offese alla premier in carica, mimando gesti volgari in relazione al rapporto di Meloni con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Dopo aver ricevuto l’informativa dai carabinieri, la procura di Civitavecchia, guidata da Alberto Liguori, ha aperto un fascicolo sul caso.

ANSA La premier Giorgia Meloni

Gli inquirenti hanno acquisito i filmati della serata del concerto e stanno cercando di capire se si può procedere con le accuse per il reato di diffamazione aggravata o vilipendio. Nel procedimento risulta parte offesa la premier.

Le scuse del cantante e la protesta del pubblico

In alcuni video circolati sui social, si nota parte del pubblico fischiare Pappalardo per lo sfogo avuto contro la presidente del Consiglio. Qualche spettatore ha addirittura lasciato la platea in segno di protesta contro il cantante che ha poi chiesto scusa per quanto ha dichiarato.

“Ho chiesto tre volte scusa a tutti quanti per aver detto quella brutta frase. Dopo la seconda canzone ho chiesto scusa ufficialmente dicendo: ‘Signori, vi chiedo scusa per quello che ho detto’”, aveva scandito Pappalardo già durante il concerto, dopo lo sfogo ‘politico’.

Il cantante aveva aggiunto che “un energumeno“, prima che salisse sul palco, lo ha preso per un braccio dicendogli le seguenti parole: “‘Qui siamo tutti compagni, tutti di sinistra’. Così ho pensato di assecondarli e mi sono lasciato prendere da un attimo di intemperanza”.

“Mi dispiace che ora si parli solo di questo piccolo incidente. Io sono un cantante, non mi occupo di politica. Il mio lavoro è fare musica”, aveva concluso Pappalardo.

Fratelli d’Italia: “Dichiarazioni indegne”

“Le dichiarazioni di Adriano Pappalardo sono indegne. Ha usato espressioni forti e una gestualità volgare nei confronti della presidente del Consiglio, davanti a un pubblico composto anche da famiglie e bambini”. Così, dopo l’accaduto, la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli.

Anche il vicesindaco di Fiumicino Giovanna Onorati, presente alla serata, ha condannato l’atteggiamento del cantante: “Espressioni forti e colorite, inopportune in quel contesto, che nulla avevano a che fare con lo spirito dell’evento. La piazza non ha apprezzato e si è dissociata”. Onorati ha tuttavia riconosciuto che l’artista “si è reso conto della situazione e si è scusato più volte per quelle uscite fuori luogo”.