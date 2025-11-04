Adriano Pappalardo torna sugli insulti a Giorgia Meloni nell'intervista a Belve, "ho chiesto scusa"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Ospite della trasmissione Belve, il cantante Adriano Pappalardo è tornato a parlare della vicenda degli insulti rivolti a Giorgia Meloni. Incalzato da Francesca Fagnani, Pappalardo ha detto di aver chiesto subito scusa dopo aver rivolto “un gesto poco reverenziale” dal palco. Nel corso dell’intervista, Pappalardo ha toccato diverse tematiche.

Pappalardo e il cachet dell’Isola dei famosi

Adriano Pappalardo ha ripercorso gli alti e bassi della sua carriera, parlando dei momenti difficili e della rinascita con la canzone “Ricominciamo”.

Intervistato da Francesca Fagnani a Belve, il cantante non ha nascosto il rammarico per aver ricevuto un cachet più basso di Al Bano per la partecipazione a L’isola dei famosi: “A me hanno dato 30mila euro, a lui mi pare 1milione e 200mila”.

Francesca Fagnani, conduttrice di Belve

La canzone dei Beatles e l’inglese inventato

Durante l’intervista, Adriano Pappalardo ha improvvisato un pezzo della hit dei Beatles Yesterday. Un’esibizione che ha lasciato di stucco Francesca Fagnani, soprattutto perché Pappalardo ha inventato buona parte delle parole del testo.

Punzecchiato sull’inglese “maccheronico”, Pappalardo si è difeso chiamando in causa Lucio Battisti che “faceva i provini usando un falso inglese” e Adriano Celentano che ha cantato Prisencolinensinainciusol. “Però la canzone di Celentano è nata così, mentre Yesterday ce l’aveva un significato di partenza!”, gli ha fatto notare la giornalista durante l’intervista.

Parlando poi del suo lungo matrimonio, Pappalardo ha ammesso che durante le riprese della Piovra “c’è stata una ragazza”, aggiungendo che non avrebbe tollerato un tradimento di sua moglie con Michele Placido.

Pappalardo a Belve: “Insulti a Meloni? Ho chiesto scusa”

Nello studio di Belve Adriano Pappalardo ha parlato anche delle offese rivolte alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Durante una recente serata musicale ha lanciato un’invettiva contro la premier Meloni, insultandola con gesti e parolacce volgari. Perché l’ha fatto?”, ha chiesto Fagnani.

Episodio minimizzato da Pappalardo: “Ho fatto solo un gesto poco reverenziale e alla seconda canzone ho chiesto scusa”. “È vero che prima di salire sul palco qualcuno gli ha detto ‘qua siamo tutti di sinistra’. È vero o se l’è inventato?’. “Inventato no. Ho sentito qualcosa…”, ha replicato il cantante.

L’episodio citato da Fagnani fa riferimento a un concerto tenuto da Pappalardo lo scorso agosto a Fiumicino, in provincia di Roma.