Area agricola trasformata in una maxi discarica di 1400 mq nel Partinicese, 52enne denunciato
Sequestrata una discarica abusiva di 1400 mq nel Partinicese. Un 52enne denunciato per gestione illecita di rifiuti. Indagini in corso.
Eseguiti un sequestro e una denuncia dai Carabinieri nel Partinicese, dove è stata scoperta una discarica abusiva di circa 1400 metri quadri. L’area, adibita a stoccaggio illecito di rifiuti, è stata individuata in un terreno privato a uso agricolo e il presunto responsabile, un 52enne del luogo, è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti.
Operazione dei Carabinieri: la scoperta della discarica
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la scoperta è avvenuta grazie all’intervento dei militari della Stazione di Camporeale, supportati dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale. Durante un controllo, i Carabinieri hanno individuato un’area privata, formalmente destinata ad attività agricole, che era stata trasformata in un vero e proprio sito di stoccaggio abusivo di rifiuti.
Il quadro della situazione: rifiuti e degrado ambientale
All’interno della discarica, gli investigatori si sono trovati di fronte a una scena preoccupante: il terreno era disseminato di pneumatici, parti di automobili, imballaggi di vario genere, elettrodomestici in parte distrutti, materiale di risulta proveniente da lavori edili e carcasse di autoveicoli abbandonati. Tutto questo materiale era stato accumulato senza alcuna autorizzazione, in violazione delle normative ambientali.
Il sequestro e le indagini in corso
Il terreno e i rifiuti rinvenuti sono stati posti sotto sequestro dai Carabinieri, in attesa delle decisioni e degli accertamenti che saranno disposti dall’Autorità Giudiziaria. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli volti a contrastare il fenomeno delle discariche abusive e della gestione illecita di rifiuti nella zona del Partinicese.
La posizione dell’indagato e la presunzione di innocenza
Il presunto responsabile, un 52enne residente nella zona, è stato denunciato in stato di libertà per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.