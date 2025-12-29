Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti un sequestro e una denuncia dai Carabinieri nel Partinicese, dove è stata scoperta una discarica abusiva di circa 1400 metri quadri. L’area, adibita a stoccaggio illecito di rifiuti, è stata individuata in un terreno privato a uso agricolo e il presunto responsabile, un 52enne del luogo, è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti.

Operazione dei Carabinieri: la scoperta della discarica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la scoperta è avvenuta grazie all’intervento dei militari della Stazione di Camporeale, supportati dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale. Durante un controllo, i Carabinieri hanno individuato un’area privata, formalmente destinata ad attività agricole, che era stata trasformata in un vero e proprio sito di stoccaggio abusivo di rifiuti.

Il quadro della situazione: rifiuti e degrado ambientale

All’interno della discarica, gli investigatori si sono trovati di fronte a una scena preoccupante: il terreno era disseminato di pneumatici, parti di automobili, imballaggi di vario genere, elettrodomestici in parte distrutti, materiale di risulta proveniente da lavori edili e carcasse di autoveicoli abbandonati. Tutto questo materiale era stato accumulato senza alcuna autorizzazione, in violazione delle normative ambientali.

Il sequestro e le indagini in corso

Il terreno e i rifiuti rinvenuti sono stati posti sotto sequestro dai Carabinieri, in attesa delle decisioni e degli accertamenti che saranno disposti dall’Autorità Giudiziaria. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli volti a contrastare il fenomeno delle discariche abusive e della gestione illecita di rifiuti nella zona del Partinicese.

La posizione dell’indagato e la presunzione di innocenza

Il presunto responsabile, un 52enne residente nella zona, è stato denunciato in stato di libertà per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

