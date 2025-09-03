Aerei militari israeliani a Sigonella per seguire Global Sumud Flotilla? Denuncia di Avs e attacco al governo

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Tre aerei militari israeliani hanno sorvolato la Sicilia per atterrare nella base di Sigonella. Lo comunica, chiedendo in merito risposte dal governo, il leader di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli. Il deputato teme che l’obiettivo dei velivoli sia quello di spiare le navi della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari ai civili.

Aerei militari israeliani a Sigonella

Il giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura ha pubblicato su X i tracciati di un KC-130H israeliano.

Il velivolo è classificato come cisterna/trasporto tattico multiruolo e multimissione, decollato dalla base aerea di Nevatim, in Israele.

ANSA Il leader di Avs, Angelo Bonelli

L’aereo ha sorvolato la Sicilia per poi atterrare nella base militare di Sigonella, in provincia di Siracusa.

Il Military Activity Observer segnala altri due KC-130H atterrati bella base statunitense NAS di Sigonella.

Fonti informate citate dall’agenzia ANSA riportano che si tratta di velivoli dedicati al rifornimento di carburante e al trasporto merci.

La denuncia di Avs

La presenza degli aerei militari israeliani nella base di Sigonella è stata denunciata da Angelo Bonelli.

Il leader di Alleanza Verdi Sinistra ha chiesto “immediate spiegazioni al governo su quanto accaduto”.

“È inaccettabile – scrive il deputato – che basi italiane vengano utilizzate da aerei militari di uno Stato che sta conducendo un massacro contro il popolo palestinese”.

Bonelli si chiede infine se per caso “questi aerei sono venuti a spiare la Global Sumud Flotilla, che in questi giorni si sta muovendo nel Mediterraneo per rompere l’assedio di Gaza, oppure sono venuti a caricare materiale bellico?”.

Il viaggio della Global Sumud Flotilla

Global Sumud Flotilla è la più grande iniziativa indipendente per cercare di portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza.

Cinque barche sono già salpate dal porto di Genova e sono dirette a Catania dove si uniranno ad altre imbarcazioni.

Ulteriori imbarcazioni sono ferme a Maiorca, pronte a ritornare in mare dopo il maltempo incontrato a largo di Barcellona.

I natanti italiani lasceranno le coste siciliane il 7 settembre, per unirsi agli altri. In tutto la parte italiana della Flotilla sarà composta da 25 imbarcazioni.

A bordo, comunica la portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza Maria Elena Delia, anche quattro parlamentari italiani.

Si uniranno all’equipaggio l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, Arturo Scotto e Annalisa Corrado del Pd e il senatore M5s Marco Croatti.