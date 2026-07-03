Aerei Ryanair invasi dalle zanzare a Milano Malpensa, voli in ritardo fino a tre ore e disagi per i passeggeri

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I passeggeri di due aerei della Ryanair hanno vissuto un incubo. Prima ancora di partire da Milano Malpensa, sono stati imbarcati in aeromobili invasi da zanzare e con i finestrini sporchi di sangue. Solo dopo una mezz’ora passata al buio, nel tentativo di far uscire le zanzare, sono stati fatti sbarcare e hanno dovuto attendere altre ore prima di partire. Il volo che sarebbe dovuto partire alle 21:30 con arrivo alle 23:40 è partito alle 0:35 ed è atterrato alle 2:11 di notte.

Aerei con zanzare

Un viaggio da incubo, con tre ore di ritardo, sangue e zanzare. È accaduto su due aerei Ryanair nella serata di giovedì 2 luglio. Teatro dell’episodio, l’aeroporto di Milano Malpensa.

Protagonisti due voli Ryanair, uno diretto ad Alicante in Spagna, l’altro diretto a Napoli. Si tratta di due voli in partenza serale: uno doveva partire alle 21:30 e l’altro alle 21:25.

È molto comune che i voli notturni accumulino del ritardo, quindi di fronte a un primo ritardo della partenza non c’era stata grande sorpresa. Poi, dopo la chiamata all’imbarco, la cabina è apparsa ai viaggiatori totalmente invasa dalle zanzare.

Il tentativo di gestire l’invasione

I passeggeri che hanno parlato con i giornalisti, come ha riportato Repubblica, hanno raccontato di una cabina dell’aereo (quello diretto ad Alicante) invasa da un numero impressionante di zanzare.

Mentre imbarcavano, quindi con le porte ancora aperte, gli insetti hanno continuato a entrare per diversi minuti, rendendo la permanenza a bordo “estremamente difficile”.

Dal racconto emerge non solo il disagio, ma anche la paura. Infatti il personale dell’aeromobile ha deciso di spegnere le luci per tentare di placare le zanzare e farle uscire. Dopo mezz’ora alla fine è arrivata la decisione: sbarcare i passeggeri per motivi igienico-sanitari.

Ritardo di tre ore

I passeggeri sono stati fatti rientrare al terminal, trasferiti in un altro gate e imbarcati su un diverso aeromobile Ryanair. Totale del ritardo: tre ore.

Il volo che sarebbe dovuto partire alle 21:30 da Malpensa con arrivo ad Alicante alle 23:40, in realtà è partito alle 0:35 ed è atterrato alle 2:11. Non pochi, quindi, i disagi per i passeggeri che stavano, nella maggior parte dei casi, partendo per le vacanze.

Stessa cosa per il volo in direzione Napoli, con partenza prevista alle 21:25 e riuscito a partire solo alle 23:20. Il problema nel caso di Napoli non era stato del tutto risolto e alcune zanzare sono state trasportate da Milano a Napoli. Sono arrivate a destinazione alle 0:48.