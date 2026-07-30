Aereo British Airways Dusseldorf - Londra rischia di precipitare verso Heathrow, salvataggio in extremis

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Un aereo della British Airlines ha rischiato di precipitare durante un volo da Düsseldorf a Londra. A causa di un guasto, il velivolo è andato in stallo mentre era in volo. L’intervento del comandante, definito “praticamente senza precedenti”, ha permesso di mettere in salvo 180 persone ed evitare il disastro aereo.

L’incidente dell’aereo della British Airlines

Un Airbus A320 della British Airways, precisamente il volo BA919 in arrivo a Londra da Düsseldorf con circa 180 persone a bordo, ha rischiato di schiantarsi a terra lo scorso 6 luglio, mentre si trovava in fase di avvicinamento all’aeroporto di Heathrow.

Secondo le ricostruzioni riprese da diverse testate britanniche, il velivolo stava sorvolando Canary Wharf, il quartiere finanziario nella zona est della capitale, quando è entrato in una condizione di stallo aerodinamico a circa 4.000 piedi di quota (poco più di 1.200 metri).

ANSA

La notizia è stata resa pubblica solo il 30 luglio dal tabloid britannico The Sun, che cita fonti del settore aeronautico.

A causare il problema sarebbe stato il malfunzionamento di uno dei sistemi di dati di volo dell’aereo (l’air data system), che fornisce ai piloti informazioni essenziali come velocità e pressione. Questo guasto avrebbe portato l’Airbus A320 in stallo con il rischio concreto che l’aereo cadesse in picchiata.

La manovra in extremis del comandante

Il The Sun riporta che, inizialmente, a tentare di risolvere la situazione sarebbe stato il primo ufficiale. Gli investigatori avrebbero giudicato il suo intervento inadeguato.

Data la situazione di pericolo estremo, il comandante avrebbe preso il controllo dei comandi, scavalcando l’input del collega per riportare l’aereo in assetto stabile, e con una manovra definita “praticamente senza precedenti” nell’aviazione commerciale, sarebbe riuscito a evitare la tragedia.

Secondo una fonte citata dal The Sun, recuperare il controllo del velivolo da quella posizione è complicato, soprattutto a quota così bassa, ed è alquanto raro che un comandante debba intervenire fisicamente in cabina di pilotaggio.

L’inchiesta sull’aereo della British Airways

Sempre la fonte citata dal The Sun avrebbe riferito che l’accaduto è stato “il quasi incidente più grave nel Regno Unito degli ultimi anni”.

Alcuni esperti del settore avrebbero parlato di un rischio di “hull loss”, termine aeronautico che indica la distruzione o il grave danneggiamento di un aeromobile. Il comandante sarebbe nel frattempo stato posto in congedo per motivi di stress.

Nel frattempo l’Air Accidents Investigation Branch (AAIB) ha aperto un’indagine, mentre British Airways ha confermato di collaborare con gli investigatori.

La Civil Aviation Authority (CAA) ha dichiarato di non poter commentare un’inchiesta ancora in corso.

L’indagine proseguirà nei prossimi mesi con l’analisi tecnica dei sistemi dell’aereo e delle comunicazioni in cabina.

L’episodio sarebbe stato classificato come “Loss of Control In-flight” (perdita di controllo in volo) e sarebbe stato attribuito a un errore umano.