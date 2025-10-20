Aereo cargo in mare dopo il fuori pista a Hong Kong durante l'atterraggio, morte due persone

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragico incidente all’aeroporto di Hong Kong. Un aereo cargo è uscito di pista in fase d’atterraggio, colpendo un’auto del servizio di sicurezza e finendo parzialmente in mare. Nell’impatto sono morti i due lavoratori del personale di terra che si trovavano a bordo del mezzo, mentre sono rimasti illesi i quattro membri dell’equipaggio dell’aereo. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Aereo cargo va fuori pista a Hong Kong

L’incidente è avvenuto all’aeroporto internazionale di Hong Kong poco prima delle 4 della mattina (ora locale) di lunedì 20 ottobre, le 22 di domenica in Italia.

Un aereo cargo è finito fuori pista durante l’atterraggio e ha colpito un’auto del servizio di sicurezza dell’aeroporto, scagliandola in mare. Lo riporta il South China Morning Post.

ANSA L’aereo finito fuori pista all’aeroporto di Hong Kong

Dopo l’impatto l’aereo, un Boeing 747 cargo, ha finito la sua corsa parzialmente nelle acque davanti alla pista.

A seguito dell’incidente la pista nord dello scalo è stata temporaneamente chiusa, portando a ritardi per altri 6 voli.

Morti due lavoratori dell’aeroporto

Nell’incidente sono morti i due lavoratori del personale di terra dell’aeroporto che si trovavano a bordo dell’auto colpita dall’aereo.

Le vittime avevano 30 e 41 anni. I sommozzatori li hanno estratti dal veicolo finito in mare a pochi metri dalla riva.

Il più anziano era ancora vivo quando è stato tirato fuori dall’acqua, ma è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Illesi invece i quattro membri dell’equipaggio del volo.

La ricostruzione dell’incidente

L’incidente è avvenuto all’aeroporto internazionale di Hong Kong, uno dei più trafficati al mondo per il trasporto aereo di merci.

Il volo Emirates EK9788 della compagnia turca Air Act era partito da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Secondo una prima ricostruzione, durante l’atterraggio l’aereo avrebbe virato improvvisamente a sinistra, uscendo dalla pista.

Il Boeing ha sfondato la recinzione ed è finito parzialmente in mare dopo aver colpito e scagliato in acqua l’auto di pattuglia.

Al momento non sono chiare le cause dell’incidente, in corso gli accertamenti.