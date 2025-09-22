Aereo da caccia russo in volo sul Baltico, la provocazione di Putin e la risposta di Germania e Polonia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un aereo da caccia russo avrebbe sorvolato il Mar Baltico senza rispondere alle richieste di identificazione. A denunciarlo è l’aeronautica militare di Berlino, che ha fatto decollare due jet Eurofighter per intercettare l’aereo russo mentre si trovava nello spazio aereo internazionale. La nuova provocazione russa è arrivata mentre l’Estonia ha annunciato la richiesta di una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza Onu.

Aereo russo sul Mar Baltico

Secondo le forze armate tedesche, un aereo da ricognizione russo aveva disattivato il transponder e ignorato le richieste di contatto. A quel punto è scattato l’allarme, e due caccia sono partiti per intercettare il velivolo russo.

Quella che sembra a tutti gli effetti l’ennesima provocazione della Russia giunge in un momento di altissima tensione con l’Estonia e con la Polonia a causa dei recenti sconfinamenti degli aerei russi denunciati da due Paesi Nato.

Il premier polacco: “Pronti ad abbattere velivoli intrusi”

Sul tema della difesa dei Paesi Baltici è intervenuto il presidente americano Donald Trump. Il tycoon ha detto di essere pronto a difendere questi Paesi nel caso in cui la Russia decidesse di aumentare l’intensità delle ostilità.

“Sì, lo farei. Lo farei”, ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti sulla questione. Dalla Polonia, nel frattempo, arriva una posizione chiara sulle contromisure da prendere. Il primo ministro Donald Tusk, che ha comunque ricordato la necessità di mantenere “un approccio cauto”, ha dichiarato che la Polonia è pronta ad “abbattere oggetti volanti quando violano il nostro territorio” aggiungendo che “non c’è assolutamente alcuna discussione al riguardo”.

“Quando abbiamo a che fare con situazioni non del tutto chiare, come il recente sorvolo di aerei da combattimento russi sulla piattaforma Petrobaltic ma senza alcuna violazione – ha detto Tusk – bisogna davvero pensarci due volte prima di decidere azioni che potrebbero innescare una fase molto acuta di conflitto”.

La Russia si difende: “Nessuna violazione”

La posizione della Russia di Vladimir Putin, invece, non cambia. Il Cremlino continua a rispedire al mittente tutte le accuse di aver violato lo spazio aere dei Paesi Nato, sottolineando che “queste accuse rischiano di far aumentare le tensioni”.

“Consideriamo queste dichiarazioni vuote, infondate e una continuazione una continuazione della politica assolutamente inarrestabile del Paese volta ad aumentare le tensioni e a provocare un clima di conflittualità”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti.

Quest’ultimo ha dichiarato che i militari russi, compresi i piloti, operano secondo le regole internazionali e ha sottolineato che le forze armate russe agiscono nel rispetto delle norme globali, incluse quelle applicabili ai voli.