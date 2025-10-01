Aereo dell'Aeronautica Militare precipitato a Sabaudia nel Parco Nazionale del Circeo, morti due soldati

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia nei cieli del Lazio. Un aereo dell’Aeronautica Militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia. A bordo c’erano due militari, il comandante Simone Mettini di 48 anni e un suo allievo. Entrambi sono morti nello schianto. Dopo essere scomparso dai radar, il velivolo si è schiantato al suolo nella zona di Cerasella. Sul posto i soccorritori. Cordoglio da parte della politica, dal presidente Sergio Mattarella alla premier Giorgia Meloni.

Aereo dell’Aeronautica Militare precipitato a Sabaudia

Il grave incidente aereo è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 1 ottobre, a Sabaudia, in provincia di Latina.

Un aereo dell’Aeronautica Militare, un biposto T-260B, è scomparso dai radar durante un volo di addestramento ed è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo. Lo riporta LaPresse.

Stando alle prime informazioni, il velivolo si è schiantato al suolo in una zona boschiva nei pressi di Cerasella, vicino alla Migliara 49.

Non ci sarebbero civili coinvolti nello schianto.

La nota dell’Aeronautica

“Nella mattinata di oggi un velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina, in volo nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area del Parco Nazionale del Circeo”.

Così l’Aeronautica Militare in una nota. “Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso”.

Morti due militari

L’aereo precipitato è stato individuato dai soccorritori con il supporto di un elicottero dei vigili del fuoco e di uno dell’Aeronautica militare.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il personale militare.

A bordo dell’aereo c’erano due militari, sono entrambi morti nello schianto.

Il velivolo è stato trovato in fiamme dai soccorritori, all’interno sono stati rinvenuti i corpi senza vita dei due piloti

Il Corriere della Sera riferisce che una delle vittime è il colonnello Simone Mettini, 48 anni, comandante del 80° stormo.

L’altra era un suo allievo.

Ancora tutte da chiarire le cause dell’incidente, se si sia trattato di un problema tecnico o di un errore umano.

Il cordoglio della politica, da Mattarella a Meloni

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano, ha scritto di aver “appreso con profonda costernazione e sincera commozione del tragico incidente in cui hanno perso la vita due militari dell’Aeronautica Militare mentre erano impegnati in attività di volo nell’ambito di una missione addestrativa. In questa amara circostanza, la prego di far giungere ai familiari e alla Forza Armata i miei sentimenti di cordoglio, solidarietà e intensa partecipazione al dolore”.

Post su Facebook per il presidente del Senato, Ignazio La Russa:

“Esprimo profondo cordoglio per l’incidente occorso a un velivolo dell’Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo”. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica Militare e a tutta la Difesa”, scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Messaggi anche da parte dei vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini:

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha scelto una nota:

“Si dice che un pilota non muore mai, vola solo più in alto, ma non posso nascondere il profondo dolore per la notizia della tragica scomparsa del colonnello Simone Mettini, comandante di Stormo ed esperto pilota istruttore, e del giovane Allievo Lorenzo Nucheli, caduti in servizio questa mattina a seguito di un incidente aereo nei pressi di Sabaudia. In questo momento di immensa tristezza, a nome mio personale, come ministro e come padre, e a nome di ogni donna e uomo della Difesa, esprimo il più sincero e commosso cordoglio alle famiglie, ai loro cari e a tutta la comunità dell’Aeronautica Militare. Ho manifestato la mia vicinanza al Capo di Stato Maggiore dell’Arma Azzurra, il generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. La grande famiglia della Difesa si stringe con affetto intorno ai familiari, condividendo il dolore e il ricordo di due vite dedicate al servizio del Paese. Cieli blu, Simone e Lorenzo”.

Cordoglio ovviamente bipartisan, con messaggi anche da parte di esponenti di Pd e M5S.

Annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori a Milano

Dopo l’incidente aereo di Sabaudia, il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto mercoledì 1 ottobre alle ore 13 su Piazza Duomo a Milano è stato annullato.

L’iniziativa rientrava nel programma delle celebrazioni per il centenario della presenza dell’Aeronautica Militare in città: lo riferisce Adnkronos.