"Aereo di Zelensky diretto a Oslo quasi colpito da un drone", la rivelazione del premier della Norvegia

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I cieli d’Europa tornano al centro della tensione geopolitica dopo le dichiarazioni sul volo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riportato, un drone avrebbe sfiorato l’aereo presidenziale diretto a Oslo. L’episodio, avvenuto al momento del decollo dalla Moldavia, ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza dei voli istituzionali.

Le dichiarazioni da Oslo sul volo di Zelensky

A lanciare l’allarme è stato il premier norvegese Jonas Gahr Store, che all’emittente NRK ha riferito che il velivolo avrebbe rischiato l’impatto poco dopo il decollo.

Il leader di Kiev si trovava in viaggio verso la capitale norvegese per presenziare ai funerali di Stato di re Harald V.

ANSA

Anche l’ex segretario generale della Nato e attuale ministro delle Finanze norvegese, Jens Stoltenberg, ha confermato alla medesima emittente che ci sono state minacce contro l’aereo e che il volo ha subito ritardi, pur non fornendo ulteriori dettagli.

Dal canto suo, prima delle esequie, lo stesso Zelensky ha preferito concentrare l’attenzione pubblica sugli ultimi drammatici attacchi russi che hanno colpito le città di Sumy, Kiev e Mykolaiv.

La smentita ucraina e la rotta del drone

Dalla presidenza ucraina sono giunte valutazioni di tono differente. Una fonte interna, citata dall’Afp, ha infatti ridimensionato l’accaduto definendo “esagerata” l’ipotesi che il presidente abbia corso un rischio diretto. Secondo Kiev, si sarebbe trattato di un semplice allarme scattato nel momento in cui un drone ha violato lo spazio aereo moldavo e rumeno.

Sulla questione è intervenuto anche l’Institute for the Study of War (Isw). L’istituto ha precisato che un velivolo senza pilota di tipo Shahed, spinto da un motore a reazione, ha sorvolato per quasi un’ora i cieli di Moldavia e Romania prima di schiantarsi a Mihăileni Vechi.

La sicurezza dei cieli e il rischio aereo

L’episodio riaccende i riflettori sulla vulnerabilità dei velivoli nei contesti di guerra. Sebbene le fonti ufficiali ucraine abbiano sminuito la portata dell’evento, resta il dato di un drone russo che potrebbe aver attraversato confini internazionali prima di cadere al suolo.

L’aereo presidenziale ha comunque completato la sua rotta, permettendo al capo di Stato di adempiere agli impegni diplomatici previsti. L’allerta per ogni singolo volo nell’area resta tuttavia ai massimi livelli.