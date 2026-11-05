Aereo dirottato in Francia per allarme bomba, un passeggero italiano svela che "parlavano di problemi tecnici"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il volo Aer Lingus EI402 diretto da Dublino a Roma, giovedì 5 novembre, è stato dirottato e fatto atterrare in Francia nella base aerea di Évreux. La decisione è stata presa dopo un allarme bomba. A bordo dell’aereo c’era il passeggero lucano Nicola Timpone, direttore generale del Gal ‘La Cittadella’, il quale ha riferito di aver udito una conversazione dell’equipaggio in cui si parlava di “problemi tecnici”.

Aereo dirottato in Francia per allarme bomba: la testimonianza del passeggero Nicola Timpone

“Quando ci hanno comunicato che l’aereo, per problemi tecnici, doveva atterrare in uno scalo francese, a un certo punto abbiamo visto jet militari a fianco dell’aereo e lì abbiamo iniziato a pensare che qualcosa non stava andando nel verso giusto”. Lo ha riferito all’ANSA Nicola Timpone che, oltre a essere direttore generale del Gal ‘La Cittadella’, figura anche tra gli organizzatori del Festival Marateale.

“A quel punto – ha proseguito il cittadino – ci eravamo resi conto che poteva esserci un allarme bomba. Alla fine siamo atterrati e ci siamo ritrovati in un aeroporto militare circondati da pompieri, polizia e tante ambulanze. Ci hanno messo su una pista secondaria, ci hanno fatto fermare e siamo ancora in aereo in attesa di capire che cosa stia succedendo”.

ANSA

La compagnia aerea ha spiegato in una nota che il volo è stato deviato per “precauzione di sicurezza”, aggiungendo che si sarebbe impegnata “ad accogliere i passeggeri e ad assisterli verso la destinazione finale il prima possibile”.

Gli altri allarmi bomba

Il volo Aer Lingus non è stato il solo interessato da allarmi bomba nella mattinata di giovedì 5 novembre. Episodi simili si sono verificati su aerei diretti a Vienna, Milano, Sofia, Praga e Bucarest. In alcuni casi si è optato per il dirottamento, in altri i voli hanno raggiunto gli aeroporti di destinazione venendo immediatamente ispezionati.

Nel frattempo sono state avviate inchieste per fare luce su quanto sta accadendo. Come riferisce l’ANSA, verranno trasmesse in queste ore alle Procure di competenza le prime informative sulle mail arrivate agli aeroporti italiani che indicavano la presenza di ordigni a bordo di voli italiani.

Avviate le indagini: il caso della mail dei ‘combattenti dello Stato Maschile’

Una volta ricevuti gli incartamenti, saranno aperti fascicoli d’indagine. Sulla vicenda sono al lavoro gli inquirenti della Polaria e della polizia postale. Al momento non si esclude che quanto avvenuto nella mattinata del 5 novembre possa essere collegato ai messaggi di posta elettronica inviati nei giorni scorsi che annunciavano bombe su altri voli e all’interno di circa 280 scuole. La mail ricevuta stamane sarebbe stata firmata dai ‘combattenti dello Stato Maschile‘.

Secondo quanto riferisce l’Adnkronos, i cosiddetti ‘Combattenti dello Stato Maschile’ fanno parte di un gruppo che si connota per contenuti a forte carattere omofobo, razzista e misogino. Inserita nella galassia del ‘maschilismo radicale’ e ispirata all’ideologia ‘incel’ (‘involuntary celibate’, vale a dire ‘celibe involontario’), questa formazione è da tempo monitorata dai nostri apparati italiani di sicurezza e di intelligence ed è stata inserita in Russia nella lista dei movimenti illegali di matrice estremista e terrorista.

Ad di Air France-Klm: “Mai visto una cosa simile”

“Non credo che abbiamo mai visto prima un simile livello di coordinamento”. Lo ha dichiarato al Financial Times l’Ad di Air France-Klm, Ben Smith, commentando l’ondata di allarmi bomba su numerosi voli in Europa. Gli episodi non dovrebbero dare ai passeggeri “alcun motivo per rallentare o ridurre i propri programmi di viaggio”, ha aggiunto Smith. “Siamo piuttosto fiduciosi di avere tutto ciò che serve per garantire un impatto minimo o nullo sulle nostre operazioni”, ha concluso, assicurando che il gruppo mantiene “sempre il massimo livello di vigilanza”.