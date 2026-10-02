Aereo dirottato, Smit Machchhar pilota eroe di Flydubai racconta come ha salvato 170 persone: "Ho strisciato"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sono emersi nuovi dettagli sull’aereo della compagnia Flydubai dirottato mentre era in volo da Dubai a Tel Aviv in Israele. Smit Machchhar, il pilota eroe che ha salvato la vita a 170 persone, ha raccontato cos’è successo: “Ho riportato così tante ferite che sono crollato a terra. Ho provato a strisciare. Ho aperto la porta, e tutto il resto è successo subito dopo”.

Il pilota Smit Machchhar è stato operato d’urgenza

Il pilota Smit Machchhar è apparso pubblicamente per la prima volta nella giornata di venerdì 2 ottobre in un filmato girato in ospedale durante una videochiamata con il primo ministro indiano Narendra Modi.

Smit Machchhar è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza in Arabia Saudita prima del trasferimento negli Emirati Arabi Uniti.

ANSA

Il racconto del pilota sull’aereo dirottato

Questo è il racconto del pilota Smit Machchhar, riferito da ynetnews: “Ho riportato così tante ferite che sono crollato a terra. Sono un comandante da 11 anni e so, anche a occhi chiusi, cosa succede in volo. Quando sono caduto, ho sentito l’aereo scendere e il muso abbassarsi. Ho capito che quelli erano gli ultimi istanti”.

La ricostruzione dei fatti è proseguita così: “Ho provato a strisciare. Ho aperto la porta e tutto il resto è successo subito dopo”.

“Le persone in Arabia Saudita e qui negli Emirati Arabi Uniti si sono prese cura di me. Non avrei potuto ricevere cure o assistenza medica migliori”, ha dichiarato ancora Smit Machchhar.

Cosa si sa sull’aereo dirottato

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da ANSA, il copilota omanita, armato di coltello, avrebbe aggredito il comandante tentando di far schiantare l’aereo, prima di essere bloccato anche grazie all’intervento di alcuni passeggeri. L’uomo è stato immobilizzato, legato e consegnato alle forze di polizia una volta che il volo è atterrato in sicurezza nello scalo saudita di Tabuk.

Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che “il grave incidente sull’aereo di Flydubai è stato un tentativo di attacco jihadista, sventato solo grazie all’eroismo di alcuni passeggeri israeliani e a un pilota di riserva. Stando alle prime informazioni, l’intento del terrorista era quello di far schiantare l’aereo con tutti i passeggeri”.

Anche il Primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha reso “omaggio agli eroi a bordo” del volo che hanno impedito la tragedia.