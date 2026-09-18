Aereo Eurofighter Typhoon F-2000 italiano colpito nella base di Ta'if in Arabia Saudita, era parcheggiato

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un Eurofighter Typhoon F-2000 italiano è stato danneggiato durante gli attacchi notturni contro la base aerea di Ta’if, in Arabia Saudita. Il caccia si trovava parcheggiato all’interno della base, in un’area decentrata: nessun militare italiano è rimasto coinvolto. Nella struttura è presente personale italiano impegnato nell’operazione Inherent Resolve: la Difesa sta valutando l’evoluzione della situazione e le condizioni di sicurezza del contingente.

L’attacco alla base di Ta’if

La base aerea di Ta’if è stata oggetto di diversi attacchi nella notte: e nel corso dell’azione è stato colpito un velivolo F-2000 dell’Aeronautica Militare italiana, che si trovava all’interno della struttura e in una zona decentrata.

A riferire l’accaduto è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha seguito l’evoluzione della situazione in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano.

Secondo quanto comunicato dalla Difesa, non ci sono militari italiani coinvolti nell’attacco. Non risultano inoltre altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal personale italiano presente nella base.

Il personale italiano e l’operazione Inherent Resolve

Nella base saudita di Ta’if è presente personale italiano impegnato nell’operazione internazionale Inherent Resolve.

Dopo l’attacco, il ministro Crosetto ha chiesto una nuova valutazione sull’evoluzione del quadro, sulle condizioni del personale italiano e sulle possibili opzioni operative.

La valutazione coinvolge, oltre al Capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano, il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di Squadra Aerea Antonio Conserva.

La Difesa ha precisato che le misure di sicurezza a tutela del personale militare erano già state predisposte. La situazione resta monitorata con l’obiettivo di garantire la sicurezza del contingente italiano.

Eurofighter F-2000, le caratteristiche del caccia italiano

L’Eurofighter Typhoon, denominato F-2000A dall’Aeronautica Militare italiana, è un caccia multiruolo sviluppato dalla collaborazione industriale tra Italia, Germania, Regno Unito e Spagna.

L’Aeronautica lo descrive come un velivolo destinato alla difesa aerea, con capacità successivamente estese anche al ruolo aria-suolo.

Il caccia ha un’apertura alare di 14,74 metri, una lunghezza di 15,96 metri e un’altezza di 5,28 metri. Il peso massimo al decollo raggiunge 23.500 chilogrammi.

La propulsione è affidata a due turbofan Eurojet EJ200, capaci di sviluppare 60 kN di spinta a secco e 90 kN con postbruciatore. La velocità massima indicata dall’Aeronautica Militare è di 2.495 chilometri orari, mentre l’autonomia massima arriva a 2.900 chilometri. L’equipaggio può essere composto da uno o due piloti.

Proprio due caccia Eurofighter F-2000 della Task Force Air ‘Baltic Thunder III dell’Aeronautica militare italiana avevano abbattuto, il 15 settembre, un drone in seguito alla violazione dello spazio aereo in Lituania.

Cosa ha detto Guido Crosetto

Dopo l’attacco, il ministro della Difesa ha sottolineato che la priorità resta la tutela del personale italiano presente in Arabia Saudita.

Crosetto ha chiesto ai vertici militari un ulteriore aggiornamento sulla situazione e sulle possibili opzioni operative.

Al momento, il dato confermato dalla Difesa è che l’Eurofighter F-2000 è stato colpito mentre si trovava a terra, all’interno della base di Ta’if, mentre non risultano militari italiani coinvolti né altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal contingente.

Armamento e capacità operative

L’F-2000A può impiegare un cannone Mauser da 27 millimetri e fino a 6.500 chilogrammi di carichi esterni.

Tra i sistemi indicati dall’Aeronautica Militare figurano i missili AIM-9L Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, Iris-T e Meteor, oltre alle bombe guidate della serie GBU, ai serbatoi supplementari e ai pod per il puntamento laser.

L’Eurofighter è inoltre inserito nel sistema di allarme nazionale dell’Aeronautica Militare per la difesa dello spazio aereo. I reparti equipaggiati con il caccia garantiscono il servizio di allarme 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, con la possibilità di intervenire in pochi minuti per intercettare e identificare tracce aeree sospette.