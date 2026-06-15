Aereo militare esce di pista durante l'atterraggio, cinque morti in India: il momento dello schianto
L’incidente al velivolo della Indian Air Force si è verificato durante una missione di routine, aperta un'inchiesta per accertarne le cause
Un aereo militare AN-32 della Indian Air Force è uscito di pista durante l’atterraggio alla base di Jorhat, nella regione indiana di Assam, prendendo fuoco e provocando la morte di cinque militari. L’incidente è avvenuto nel corso di una missione di routine. L’aeronautica ha avviato un’indagine per accertare le cause del disastro. La tragedia segue di pochi mesi un altro incidente aereo nella stessa regione indiana, avvenuto a marzo, in cui avevano perso la vita due piloti di un caccia Sukhoi Su-30MKI.