Aereo militare si schianta al suolo in Colombia poco dopo il decollo, il bilancio di morti e superstiti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Gravissimo incidente aereo in Colombia, dove un velivolo militare da trasporto si è schiantato pochi istanti dopo il decollo provocando un bilancio drammatico: i morti nell’impatto sono 77 mentre 48 sono le persone tratte in salvo. L’aereo è un Hercules C-130 dell’Aeronautica militare colombiana precipitato in una zona rurale del dipartimento di Putumayo nei pressi della località di Puerto Leguízamo, al confine con Perù ed Ecuador.

Disastro aereo in Colombia

A bordo dell’aereo si trovavano complessivamente 125 persone, tra cui 114 passeggeri e 11 membri dell’equipaggio. Secondo le informazioni ufficiali.

Il velivolo, utilizzato per il trasporto di truppe, ha perso quota fino a schiantarsi in un’area rurale a breve distanza dallo scalo. Le immagini diffuse dai media locali mostrano una colonna di fumo alzarsi dal punto dell’impatto, mentre squadre di emergenza e unità militari sono state subito inviate sul posto.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona anche grazie all’intervento dei residenti che hanno collaborato nei soccorsi, spesso utilizzando mezzi di fortuna.

Il presidente Petro contro la burocrazia

Il ministro della Difesa, Pedro Sánchez, ha commentato parlando di “tragico incidente” ed ha confermato l’attivazione di tutti i protocolli di emergenza e assistenza alle famiglie delle vittime. “Questo è un evento profondamente doloroso per il Paese”, ha aggiunto.

Le cause dello schianto non sono ancora state accertate. Il presidente Gustavo Petro ha espresso preoccupazione, sottolineando come l’incidente “non avrebbe dovuto verificarsi” e criticando i ritardi burocratici che avrebbero rallentato i programmi di modernizzazione delle forze armate e delle loro dotazioni.

Mentre si indaga, le autorità hanno invitato a evitare speculazioni fino alla diffusione di dati certi e verificati.

Mentre il Paese è sgomento per la morte di 77 persone, in larga parte giovani, il disastro aereo scuote la politica della Colombia a pochi mesi dalle elezioni presidenziali.

L’aereo C-130 Hercules

L’aereo coinvolto, un C-130 Hercules, è un modello di fabbricazione statunitense entrato in servizio negli Anni ’70 e ampiamente utilizzato a livello globale per missioni militari e logistiche. L’incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza dei mezzi militari datati e sulla necessità di nuovi investimenti.

Il Lockheed C-130 Hercules è un aereo quadrimotore turboelica progettato e costruito dalla Lockheed (ora Lockheed Martin).

È stato concepito come aereo da trasporto truppe, evacuazione medica e trasporto merci. È stato utilizzato anche come aereo da attacco, per ricerca e soccorso, per rifornimento in volo e lotta antincendio. È il principale aereo da trasporto tattico per molte forze armate in tutto il mondo. La sua prima versione ha spiccato il volo nel 1954.

Altro incidente con aereo C-130 Hercules

Meno di un mese prima, il 27 febbraio 2026, un Lockheed C-130 Hercules dell’aeronautica boliviana, durante un volo interno dall’aeroporto internazionale di Viru Viru (Santa Cruz de la Sierra) all’aeroporto internazionale di El Alto (La Paz) è uscito di pista dopo l’atterraggio e si schiantato su una strada trafficata, colpendo 15 veicoli. L’esito: 24 morti e 43 feriti.