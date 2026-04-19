Aereo per New York dirottato a Pittsburgh per allarme terrorismo a bordo, evacuati tutti i passeggeri

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Allarme e panico a bordo di un aereo negli Stati Uniti. Un volo partito da Chicago e diretto a New York è stato dirottato verso Pittsburgh per una situazione di emergenza a bordo, con evacuazione immediata dei passeggeri sulla pista. Il velivolo è stato fatto atterrare in via precauzionale dopo una segnalazione di possibile minaccia terroristica, poi rivelatasi infondata. Tutte le persone a bordo sono state fatte scendere in sicurezza, mentre l’Fbi avviava le proprie verifiche.

Volo dirottato su Pittsburgh per allarme a bordo: cosa è successo

L’allarme è stato segnalato alla cabina di pilotaggio durante il volo della United Airlines diretto a New York, inducendo i piloti a cambiare rotta e dirigersi verso l’aeroporto internazionale di Pittsburgh.

Il velivolo è stato fatto atterrare in emergenza e immediatamente circondato dalle forze di sicurezza. I passeggeri sono stati evacuati direttamente sulla pista.

La notizia era stata diramata dall’Fbi, assieme alla segnalazione di una “minaccia a bordo”. Non si sono avute notizie di feriti né arresti e il protocollo d’emergenza è presto rientrato.

Evacuazione e controlli dell’Fbi, nessun ordigno trovato

Dopo l’atterraggio rocambolesco sono intervenute sulla pista diverse unità di sicurezza, tra cui artificieri e squadre cinofile. Le operazioni hanno riguardato sia l’aereo sia i bagagli e i passeggeri.

Gli agenti hanno effettuato un controllo completo, al termine del quale non sono stati trovati ordigni o oggetti pericolosi. Le autorità locali hanno quindi dichiarato l’area sicura, permettendo il ripristino delle normali operazioni aeroportuali

I passeggeri sono stati successivamente trasferiti su altri voli per raggiungere la loro destinazione finale. Intanto la situazione straordinaria aveva però creato ritardi e disagi nel traffico aereo sulla East Coast americana.

Allarme partito da un “rumore sospetto” a bordo

Secondo le ricostruzioni dei media statunitensi, alla base dell’allarme ci sarebbe stato un rumore anomalo percepito a bordo. In particolare, l’equipaggio avrebbe segnalato un suono “ripetitivo”, interpretato inizialmente come un dispositivo sospetto.

Da lì si è arrivati al potenziale rischio bomba in brevissimo tempo. Proprio per questo motivo i piloti avrebbero deciso di non proseguire verso New York e di optare per un atterraggio immediato, seguendo le procedure di sicurezza previste in casi del genere.

Passeggeri evacuati con gli scivoli, nessun ferito

L’evacuazione è avvenuta tramite gli scivoli di emergenza, una misura utilizzata in situazioni di rischio potenziale. A bordo del velivolo si trovavano circa 160 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio, tutti usciti in pista senza riportare ferite.

Le immagini diffuse dai media locali mostrano l’aereo fermo sulla pista con gli scivoli aperti e i passeggeri allontanati sotto la supervisione delle forze dell’ordine.