Aereo precipitato in Russia, morte le 49 persone a bordo tra equipaggio e passeggeri: c'erano anche bambini

Un aereo è precipitato in Russia, nella regione dell’Amur. La fusoliera è stata ritrovata in fiamme dai soccorritori, dopo che il velivolo, un Antonov-24, partito dalla città di Blagoveshchensk e diretto a Tynda, era scomparso dai radar. A bordo, in base alle prime stime, c’erano 49 persone, tra cui anche alcuni bambini. Nessuno sarebbe sopravvissuto all’incidente aereo.

Aereo precipitato in Russia: le notizie ufficiali

La notizia è stata confermata dall’ufficio stampa del ministero delle Emergenze russo, citato dall’agenzia russa Tass. “Durante le operazioni di ricerca, l’elicottero Mi-8 dell’Agenzia Federale per il Trasporto aereo ha scoperto la fusoliera dell’aereo, in fiamme. I soccorritori continuano a dirigersi sul luogo dell’incidente”, ha dichiarato il dipartimento.

L’ufficio stampa del Centro per la Protezione Civile e la Sicurezza Antincendio dell’Amur ha riferito che i resti dell’An-24 sono stati rinvenuti su una montagna a 16 km da Tynda.

Il tragitto dell’aereo precipitato in Russia.

Quante persone erano a bordo dell’aereo precipitato in Russia

Secondo i dati preliminari forniti dal governatore della regione dell’Amur, Vasily Orlov, a bordo dell’aereo precipitato in Russia viaggiavano 43 passeggeri, tra cui 5 bambini, oltre a 6 membri dell’equipaggio.

Secondo i servizi d’emergenza citati dall’agenzia Tass, invece, i passeggeri sarebbero stati 40 (2 bambini). Sei i membri dell’equipaggio.

Il bimotore turboelica appartenente alla società Angara stava volando tra le città di Blagoveschensk e Tynda quando è precipitato.

Aereo precipitato in Russia: nessuno sarebbe sopravvissuto

In base a una prima ispezione, secondo quanto riferito da Tass, nessuna delle persone che si trovavano a bordo dell’aereo precipitato in Russia sarebbe sopravvissuta.

Una fonte ha riferito: “Le prime informazioni indicano che non ci sono sopravvissuti. Gli elicotteri di soccorso non sono riusciti ad atterrare sul luogo dell’incidente a causa del terreno montuoso e difficile. L’area resta avvolta dalle fiamme”.

In una dichiarazione ufficiale si legge che “secondo il direttore dell’aeroporto di Tynda, l’aereo ha preso fuoco al momento dell’impatto e l’equipaggio di un elicottero Mi-8 che sorvolava la zona non ha segnalato tracce di sopravvissuti”.

La probabile causa dell’incidente aereo in Russia

Stando a quanto riportato dall’agenzia russa Tass, la probabile causa dello schianto dell’aereo sarebbe un errore dell’equipaggio durante un atterraggio in condizioni di scarsa visibilità.