Aereo precipitato in India, il video del decollo e poi l'esplosione nello schianto: le immagini dall'aeroporto

Sono immagini drammatiche quelle che riprendono lo schianto dell‘areo precipitato in India, dal quale sono stati recuperati i resti di 208 delle 242 persone a bordo: Il video delle telecamere dell’aeroporto di Ahmedabad mostra i momenti del decollo e dell’esplosione seguita alla perdita di quota del Boeing 787 Dreamliner, andato a finire contro uno studentato. Circa 50 i feriti negli alloggi distrutti, cinque sarebbero al momento i morti tra gli studenti.

Il disastro aereo in India

Il filmato sarà uno degli elementi utili a fare chiarezza sul disastro aereo di uno dei velivoli della compagnia Air India, in partenza dallo scalo dell’India occidentale alle 13.38 locali (le 10.08 in Italia) di giovedì 12 giugno, con destinazione l’aeroporto Gatwick di Londra.

Mentre sono ancora in corso le operazioni di recupero dei corpi delle vittime, le autorità hanno dichiarato come nell’impatto sia sopravvissuto soltanto un passeggero, Ramesh Vishwashkumar 40enne di cittadinanza britannica. Al momento il bilancio riporterebbe un numero provvisorio di 290 morti, tra persone a bordo dell’aereo e travolte a terra sul luogo dell’incidente.

Il video dell’incidente

Il video registrato dalle telecamere dell’aeroporto mostra il Boeing 787 Dreamliner fallire il decollo finendo tra le case oltre la pista, a una velocità di oltre 300 chilometri orari.

Come commentato da diversi esperti di aviazione, dalle immagini è possibile vedere come il carrello d’atterraggio non si sia ritirato all’interno come avviene nelle fasi di partenza e che i flap delle ali non sembrano essere nella normale posizione di decollo.

Le indagini

Nelle indagini aperte sull’incidente aereo le autorità indiane starebbero valutando la possibilità di un errore umano o un problema idraulico che non avrebbe permesso al Boeing 787 di raggiungere la potenza necessaria per il decollo.

Secondo quanto riferito dalla Direzione generale dell’aviazione civile indiana, "il controllo del traffico aereo ha riferito di aver ricevuto una chiamata di emergenza dall’aereo prima che tutte le comunicazioni venissero interrotte".