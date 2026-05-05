Aereo privato contro un edificio a Belo Horizonte in Brasile, almeno 3 morti: le immagini dopo l'incidente

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un aereo privato è precipitato su un edificio a Belo Horizonte, in Brasile, causando tre morti e due feriti tra gli occupanti. Il pilota aveva segnalato un’emergenza subito dopo il decollo dall’aeroporto di Pampulha, perdendo quota dopo circa cinque minuti di volo. Il velivolo ha colpito la tromba delle scale di un palazzo residenziale prima di cadere in un parcheggio. Le autorità brasiliane indagano sull’incidente.

Tre morti nell’incidente aereo a Belo Horizonte, in Brasile

Lunedì 4 maggio 2026, intorno alle 12:20, un aereo privato monomotore modello EMB-721C è precipitato colpendo un edificio residenziale nel quartiere Silveira, nella regione nord-est di Belo Horizonte, in Brasile. Il velivolo, con cinque persone a bordo, era decollato pochi minuti prima dall’aeroporto di Pampulha con destinazione l’aeroporto Campo de Marte di San Paolo.

Secondo quanto riportato da NAV Brasil, società che gestisce la navigazione aerea, il pilota ha dichiarato lo stato di emergenza subito dopo il decollo a causa di difficoltà nel mantenere la quota di salita. Il velivolo è rimasto in volo per circa tre o cinque minuti prima di perdere quota e colpire la struttura di un palazzo di tre piani situato in Rua Ilacir Pereira Lima.

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L’impatto è avvenuto tra il terzo e il quarto piano, precisamente nell’area della tromba delle scale, fattore che ha evitato il coinvolgimento diretto dei residenti all’interno degli appartamenti. Dopo l’urto contro la parete, l’aereo è precipitato nel parcheggio situato di fronte a un supermercato adiacente.

Tra le vittime accertate figurano il pilota, Wellington de Oliveira Pereira, 34 anni, e Fernando Moreira Souto, 36 anni, che sedeva al posto del copilota ed era uno dei proprietari del mezzo. Una terza vittima, l’imprenditore Leonardo Berganholi Martins di 50 anni, è deceduta in ospedale nella serata di lunedì a causa delle gravi ferite riportate.

L’intervento dei soccorsi

Il Corpo dei Vigili del Fuoco è intervenuto immediatamente per estrarre gli occupanti dai rottami e isolare l’area. Tre passeggeri sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale João XXIII. Due di loro, Arthur Schaper Berganholi e Hemerson Cleiton Almeida Souza, risultano attualmente ricoverati in condizioni stabili.

I residenti del palazzo sono stati evacuati preventivamente per consentire le verifiche strutturali. Gli appartamenti situati vicino al punto di impatto sono stati dichiarati temporaneamente inagibili per ragioni di insalubrità e sicurezza. La Difesa Civile ha successivamente interdetto parzialmente lo stabile e isolato il parcheggio del supermercato dove giacevano i detriti principali.

Secondo quanto riportato da Metrópoles, alcuni testimoni hanno descritto le manovre del pilota volte a evitare una scuola vicina prima dello schianto. L’amministrazione comunale di Jequitinhonha ha proclamato tre giorni di lutto cittadino, poiché Fernando Moreira Souto era il figlio del sindaco locale.

Le indagini sulle cause dell’incidente

Il Centro di Investigazione e Prevenzione degli Incidenti Aeronautici (Cenipa) ha avviato i rilievi tecnici per accertare le cause del sinistro. Le autorità stanno inoltre esaminando le comunicazioni radio e i resti del motore per confermare il guasto tecnico.

Secondo le prime analisi degli esperti, il velivolo potrebbe aver subito una perdita di potenza del motore subito dopo la fase di decollo. Testimoni oculari hanno riferito di aver udito forti rumori prima che l’aereo perdesse quota.

Pare che il velivolo, pur avendo il certificato di navigabilità valido fino al 2027, non fosse autorizzato al servizio di aerotaxi. La proprietà del mezzo era in fase di trasferimento legale proprio nei giorni precedenti al disastro.