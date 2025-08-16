Aereo Ryanair attende Paolo Ruffini in ritardo a Crotone, lui si scusa e sui social scoppia la polemica

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Aereo fermo in pista a Crotone per un passeggero in ritardo. Poi, dopo qualche minuto di attesa, ecco apparire nel corridoio del velivolo Ryanair l’uomo mancante. Non una persona qualsiasi, bensì l’attore Paolo Ruffini. La scena è stata immortalata da una passeggera. Il video è finito su TikTok diventando rapidamente virale. Nelle immagini si vede Ruffini scusarsi con gli altri viaggiatori per il leggero ritardo.

Crotone, Paolo Ruffini in ritardo e atteso dall’aereo Ryanair

Dal video diventato virale si nota come alcuni passeggeri presenti sul volo abbiano manifestato un po’ di malumore durante l’attesa del viaggiatore ritardatario che si è poi scoperto essere Paolo Ruffini.

L’attore, nel fare il suo ingresso nell’aereo con il cappello calato sulla fronte e il viso abbronzato, ha fatto un sorriso imbarazzato e impacciato. “Grazie a tutti”, ha scandito, scusandosi per essersi fatto attendere per qualche minuto.

ANSA Paolo Ruffini

Diverse persone lo hanno riconosciuto ed hanno fatto partire un applauso. Ed è anche volato qualche urlo simpatico. C’è ad esempio che ha gridato bonariamente “grande Paolo”.

L’aereo ha poi potuto decollare in un clima sereno. Le polemiche, infatti, non si sono scatenate sul mezzo, bensì sui social.

Le polemiche sui social

“Nessun aereo aspetta il ritardo di qualcuno”, ha scritto sui social, con tono, polemico un utente, lasciando intendere di credere che Ruffini abbia avuto un trattamento di favore da Ryanair rispetto agli altri passeggeri.

Il commento è stato dibattuto da altri internauti, alcuni dei quali hanno raccontato che anche a loro, seppur non famosi, è capitato di essere aspettati per qualche minuto di ritardo.

“Beh, veramente anche a me che non sono nessuno, mi hanno atteso 7 minuti“, ha riferito un utente, nel tentativo di smontare il pensiero che insinua che Ruffini sia stato atteso solamente perché è un personaggio pubblico.

“È successo che abbiamo fatto ritardo per aspettare anche non famosi – la testimonianza di un’altra persona intervenuta nella discussione -. Può capitare a tutti. E Ruffini è una brava persona e ha chiesto anche scusa”.

La teoria alternativa

C’è anche chi ha scritto che forse non si sarebbe nemmeno trattato di un ritardo. Chi ha sostenuto ciò ha ricordato che c’è sempre un ultimo della fila che sale a bordo dell’aereo poco prima della chiusura del gate, mentre alcuni passeggeri, entrati per primi nel velivolo, attendono diversi minuti seduti. E quell’ultimo viaggiatore potrebbe in questo caso essere stato Ruffini.