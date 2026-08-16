Aereo Ryanair in overbooking a Treviso, per la moglie non c'è posto e il marito blocca il volo: multato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Treviso un passeggero inglese è salito su un aereo Ryanair per Parigi Beauvais senza sapere che la moglie era rimasta a terra per overbooking. La sua protesta ha bloccato l’imbarco e richiesto l’intervento della Polaria: il volo ha accumulato oltre un’ora di ritardo, con ripercussioni su tutto lo scalo. All’uomo è stata comminata una multa da 3mila euro.

Overbooking, disagi su aereo Ryanair

Il movimentato episodio è accaduto giovedì 13 agosto all’aeroporto Antonio Canova di Treviso. Una situazione di overbooking su un volo Ryanair diretto a Parigi Beauvais ha coinvolto una coppia di turisti britannici, che si era presentata regolarmente al gate, ma al momento dell’imbarco ha scoperto che c’era posto solo per uno dei due.

La compagnia aerea ha infatti comunicato che i posti disponibili erano inferiori al numero di biglietti venduti. La conseguenza è stata la separazione forzata dei due coniugi: l’uomo è riuscito a salire a bordo, mentre la moglie è rimasta a terra, in attesa di un volo successivo per raggiungere la stessa destinazione.

ANSA

Tensioni prima del volo

È solo dopo essersi accomodato al proprio posto che il passeggero si è reso conto di quanto accaduto alla compagna.

Da quel momento la tensione a bordo è salita rapidamente: alle prime proteste rivolte all’equipaggio è seguita una vera e propria escalation, con l’uomo che ha finito per bloccare le operazioni di imbarco degli altri viaggiatori ancora in fila all’esterno.

Di fronte al peggiorare della situazione, il personale di volo non ha avuto altra scelta che allertare la Polaria, la polizia di frontiera competente in ambito aeroportuale.

Due agenti sono saliti a bordo e, dopo una trattativa non brevissima, sono riusciti a convincere il passeggero ad accettare la situazione e restare al proprio posto.

Disagi per tutto l’aeroporto

Il prezzo di quei minuti di caos, però, si è fatto sentire sull’intero scalo trevigiano. Il volo per Parigi è decollato e atterrato con oltre un’ora di ritardo, un disservizio che si è propagato a catena su altri arrivi e partenze del Canova per il resto della giornata.

Per i disagi provocati, all’uomo è stata comminata una sanzione da 3mila euro. La moglie, dal canto suo, ha raggiunto il marito a Parigi il giorno successivo, come stabilito dalle procedure che Ryanair applica in caso di negato imbarco.

La politica della compagnia prevede infatti la sistemazione sul primo volo utile per la stessa destinazione oppure, se necessario, un pernottamento in hotel con ripartenza il giorno dopo.