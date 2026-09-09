Aereo Ryanair in ritardo "per colpa della giunta Lepore", pilota attacca il sindaco prima del decollo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un pilota Ryanair, prima del decollo del volo in direzione Bologna, ha attribuito il ritardo maturato a un provvedimento della giunta Lepore, lasciando stupiti i passeggeri. Il riferimento riguarderebbe l’ordinanza Enac del 2023 sulla riduzione dei sorvoli notturni sull’area urbana di Bologna, decisa per tutelare la salute dei residenti dopo lunghe trattative.

Ritardo aereo Ryanair, l’accusa a Lepore

L’episodio singolare si è verificato a bordo di un aereo Ryanair sabato 29 agosto, sul volo diretto da Olbia al capoluogo emiliano con partenza fissata per le 22:15.

Pochi istanti prima del decollo, il pilota ha preso il microfono per informare i passeggeri del ritardo accumulato, attribuendone però la responsabilità a un provvedimento amministrativo.

ANSA

Cosa ha detto il pilota dell’aereo

Le sue parole, riportate inizialmente da Repubblica Bologna e poi riprese da numerose altre testate, sono state: “Il volo è in ritardo a causa di un provvedimento della giunta Matteo Lepore”.

La frase ha lasciato spiazzati i viaggiatori a bordo, che di certo non si aspettavano di ascoltare commenti di carattere politico in quel contesto.

A raccontare l’episodio è stato uno dei passeggeri, l’imprenditore bolognese Francesco Ponzellini, che si trovava sul volo insieme alla moglie Laura. Secondo la sua testimonianza, il ritardo era di pochi minuti quando il pilota ha iniziato a fornire le consuete informazioni di bordo.

L’ordinanza dell’Enac

Il riferimento del comandante, secondo la ricostruzione di più testate, riguarderebbe con ogni probabilità un’ordinanza emessa dall’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) nel giugno 2023, elaborata in collaborazione con Enav e con la società di gestione dell’aeroporto Guglielmo Marconi.

Il provvedimento ha introdotto una limitazione dei sorvoli sull’area urbana di Bologna nella fascia notturna compresa tra le 23 e le 6 del mattino, con l’obiettivo di contenere l’impatto acustico sulle zone abitate e tutelare il riposo dei residenti.

La misura era arrivata al termine di una trattativa durata mesi tra i comitati cittadini, il Comune e la società aeroportuale, chiamati a trovare un equilibrio tra le esigenze di connettività e occupazione legate al traffico aereo e quelle di salute pubblica per chi vive nelle zone sorvolate in fase di decollo e atterraggio.

Proprio su questo fronte, aeroporto e amministrazione avevano già concordato l’avvio di un percorso condiviso basato su misure operative concrete per ridurre ulteriormente le aree urbane interessate dai sorvoli.