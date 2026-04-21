Aereo Ryanair per Marrakech parte senza passeggeri per assenza dei controllori, oltre 200 lasciati a terra

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Un aereo Ryanair è partito vuoto per Marrakech a causa dell’impossibilità di effettuare i controlli di sicurezza a terra, lasciando 200 passeggeri bloccati in Francia. Il caso ha provocato polemiche: si lamenta la non assistenza e la mancanza di comunicazioni chiare, con i viaggiatori pronti a fare causa.

Il volo Ryanair per Marrakech

L’episodio è sicuramente singolare, e destinato a far discutere. È accaduto lo scorso 14 aprile, quando un aereo Ryanair diretto a Marrakech è decollato completamente vuoto, lasciando a terra circa 200 passeggeri che avevano regolarmente acquistato il biglietto.

La vicenda, resa nota solo di recente, ha generato indignazione e aperto a possibili contenziosi legali. Secondo le ricostruzioni, il problema non ha riguardato l’aereo in sé, ma l’organizzazione a terra.

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Aereo “fantasma”: il motivo

All’aeroporto di partenza di Vatry, in Francia, sarebbe infatti mancato il personale addetto ai controlli di sicurezza, rendendo impossibile completare le procedure obbligatorie per l’imbarco. In base alle normative vigenti, infatti, senza i controlli di sicurezza non è consentito far salire i passeggeri a bordo.

Nonostante questa situazione, l’aereo è stato comunque autorizzato al decollo e ha raggiunto Marrakech senza alcun viaggiatore a bordo. Un evento estremamente insolito nel panorama del traffico aereo internazionale, dove voli completamente vuoti rappresentano un’eccezione rarissima.

Passeggeri infuriati

A denunciare quanto accaduto sono stati proprio i passeggeri rimasti a terra, che hanno raccontato di non aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva né assistenza adeguata. Come riporta SkyTG24, i molti hanno dichiarato di essere stati lasciati senza alternative immediate, senza indicazioni su eventuali voli sostitutivi o rimborsi tempestivi. La mancanza di informazioni ha alimentato la rabbia dei viaggiatori, che ora stanno valutando azioni legali collettive.

Le autorità aeroportuali francesi hanno spiegato di essere state colte di sorpresa dall’assenza del personale di sicurezza, sottolineando che ciò ha impedito il rispetto delle procedure obbligatorie.

Dal punto di vista normativo, la situazione rientra nel campo di applicazione del regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei (Regolamento CE 261/2004), che prevede compensazioni economiche e assistenza in caso di cancellazioni o gravi disservizi.

Tuttavia, resta da chiarire se la compagnia possa invocare circostanze eccezionali legate alla sicurezza aeroportuale per limitare la propria responsabilità.

I precedenti simili

Il caso è particolarmente raro: non è infrequente che per problemi nei controlli aeroportuali emerga l’esigenza di lasciare dei passeggeri a terra, ma sicuramente è difficile che un aereo decolli completamente vuoto.

A marzo un altro volo Ryanair diretto a Marrakech da Tours era stato interessato da criticità di questo tipo: in quel caso 24 persone non erano riuscite a partire a causa di ritardi ai controlli di sicurezza e di frontiera.

A febbraio, invece, 89 passeggeri di un volo diretto a Bristol erano stati bloccati all’aeroporto di Lanzarote, a causa di rallentamenti ai controlli passaporti.