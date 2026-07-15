Aereo Ryanair perde una ruota sulla pista a Lanzarote, nel video dalla webcam l'intervento per evitare guai

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un video registrato dalle webcam dell’aeroporto di Lanzarote ha mostrato una ruota rotolare senza controllo sulla pista. Inizialmente si era diffusa la notizia che il pezzo si fosse staccato da un aereo Ryanair, ma la compagnia ha smentito l’allarme chiarendo che lo pneumatico apparteneva a un carrello di manutenzione.

Ruota sulla pista di Lanzarote: il video

Nella notte di sabato 11 luglio 2026, un insolito episodio ha fatto scattare i protocolli di sicurezza presso l’aeroporto César Manrique-Lanzarote, nelle isole Canarie. Le telecamere meteorologiche e di sorveglianza dello scalo hanno filmato uno pneumatico che viaggiava da solo ad alta velocità lungo la piazzola di sosta dell’aerodromo.

Il video, diffuso sui social da Lanzarote Webcam, mostra la corsa fuori controllo dell’oggetto e il rapido intervento di due mezzi di servizio della pista, che si sono mossi per intercettarlo prima che potesse colpire gli operatori a terra o i velivoli parcheggiati.

La ruota è stata recuperata in breve tempo dal personale aeroportuale. Fortunatamente non si sono registrati feriti, danni materiali o ritardi ai voli in partenza.

La nota di Ryanair che esclude il danno all’aereo

Inizialmente i media spagnoli e internazionali hanno diffuso la notizia che lo pneumatico si fosse staccato direttamente dal carrello di un aereo Ryanair durante una manovra di rullaggio, il che ha comprensibilmente suscitato preoccupazione tra i passeggeri, spingendo la compagnia aerea low-cost a intervenire con una nota ufficiale per chiarire la reale dinamica dell’accaduto

“Lo pneumatico non apparteneva a un aeromobile Ryanair – ha chiarito l’azienda irlandese – bensì a un carrello di manutenzione utilizzato dal team Ryanair Engineering che veniva trasportato a bordo di un veicolo di servizio all’interno dell’aeroporto”.

La perdita del pezzo meccanico è stata dunque causata dal trasporto su un mezzo di terra e non da un cedimento strutturale del carrello d’atterraggio di un velivolo in servizio.

Il precedente caso sul volo Ryanair

Nonostante l’allarme sia rientrato, l’episodio ha attirato l’attenzione mediatica anche a causa del gravissimo incidente realmente avvenuto appena ventiquattro ore prima. Venerdì 10 luglio, infatti, il volo Ryanair FR1879 decollato da Salonicco ha rischiato il disastro ad alta quota.

In quel caso, il cedimento strutturale di una pala del motore destro ha generato detriti metallici che hanno sfondato un finestrino della cabina passeggeri. La violenta decompressione ha quasi risucchiato un passeggero sessantunenne all’esterno del velivolo prima dell’atterraggio d’emergenza.

Proprio la vicinanza temporale tra i due eventi ha spinto gli ispettori a effettuare verifiche ancora più rigide per garantire la sicurezza delle operazioni di volo della compagnia.