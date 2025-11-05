Aereo si schianta vicino all'aeroporto di Louisville in Kentucky, è un mezzo UPS: almeno 7 morti e 11 feriti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un aereo merci della UPS si è schiantato vicino all’aeroporto di Louisville, in Kentucky intorno alle 17:15 (ora locale). L’incidente si è verificato appena dopo il decollo, causando un grande incendio a terra. Il fumo nero si è esteso per diversi chilometri. Il governatore Andy Beshear ha confermato il bilancio: almeno 7 morti e 11 feriti, ma il numero potrebbe aumentare. L’incendio, quasi domato, ha causato esplosioni secondarie, tra cui quella di un impianto di riciclaggio di petrolio.

Aereo cargo si schianta dopo il decollo

Un aereo cargo della UPS, un MD-11 in precedenza utilizzato come mezzo per il trasporto di persone, si è schiantato poco dopo il decollo vicino all’aeroporto. Il drammatico incidente, che ha causato la morte di almeno 7 persone, si è verificato a Louisville, in Kentucky intorno alle 17:15 (ora locale).

L’aereo si è trascinato per diversi metri lungo le attività commerciali vicino all’aeroporto, causando danni ma soprattutto pericolose esplosioni secondarie. È quanto accaduto a un impianto di riciclaggio del petrolio nella zona, dove alcuni serbatoi di stoccaggio con propano e petrolio si sono rotti.

L'esplosione secondaria causata dal mezzo della UPS

Secondo il capo dei vigili del fuoco, Brian O’Neill, non si è trattato di vere e proprie esplosioni, ma di valvole di sicurezza che rilasciavano la pressione. “Può sembrare molto spaventoso, ma è una buona cosa”.

Il bilancio dei morti

Sull’incendio causato dall’incidente dell’aereo UPS stanno lavorando centinaia di vigili del fuoco. Le squadre hanno confermato che stanno per domare le fiamme e che sarà quello il momento in cui si potrà iniziare a cercare dispersi, feriti e possibili ulteriori vittime.

Mentre avanzano, come ha spiegato O’Neill, i vigili del fuoco stanno cercando in tutta la zona, che è stata divisa in griglie. L’obiettivo non è solo trovare le vittime, ma anche possibili superstiti.

Intanto il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha confermato il numero delle vittime e dei feriti. Il bilancio è di almeno 7 persone che hanno perso la vita e circa 11 ferite. Non è chiaro il livello di gravità delle lesioni.

Le cause dello schianto

In queste prime ore si cerca di contenere i danni e di contare le vittime, ma il lavoro di ricostruzione dell’incidente e delle responsabilità non è da meno. Spetta al National Transportation Safety Board (NTSB) iniziare la raccolta delle prove.

Secondo le prime dichiarazioni, ci vorranno diversi giorni per mettere insieme tutti i dati. Da parte sua, UPS si è detta “terribilmente addolorata” e pronta a collaborare alle indagini.

Nel frattempo, il governatore ha chiesto ai residenti di non avvicinarsi e di evitare di toccare i detriti presenti nella zona. Non solo possono essere pericolosi (anche se il mezzo non trasportava materiali dichiarati pericolosi), ma potrebbero rappresentare prove utili alle indagini.