Aereo si scontra con un auto nel piazzale dell'aeroporto di Milano Linate, partenze bloccate e disagi

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Partenze bloccate e ritardi operativi all’aeroporto di Linate dopo un incidente in pista. L’auto di una società di handling dello scalo di Milano si è scontrata con un aereo durante una manovra nell’area dell’aviazione generale, il veicolo ha colpito la parte anteriore della fusoliera. Non risulta alcun ferito tra i passeggeri e l’equipaggio, ma sono stati registrati diversi ritardi operativi.

L’auto si scontra con un aereo privato

L’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) segnala un piccolo incidente verificatosi all’aeroporto di Milano Linate alle 11:19 della mattina di lunedì 10 agosto.

Un mezzo di proprietà di una delle società che si occupa di smistamento bagagli e carico e scarico nello scalo milanese ha urtato un aereo privato all’interno della zona di parcheggio.

ANSA

L’automobile ha colpito la fusoliera del jet durante una manovra nell’area dell’aviazione generale.

Si tratta dell’area chiamata airside, in cui possono circolare solo veicoli di servizio, mezzi di soccorso, automezzi per la manutenzione e veicoli di supporto agli aerei espressamente autorizzati dal gestore aeroportuale e muniti di un apposito permesso.

Non è stato registrato alcun ferito, né tra le persone a bordo dell’automobile né a bordo del velivolo privato. Lievemente sotto shock è la donna che stava alla guida del mezzo di terra.

Rilievi e accertamenti a Linate

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco con quattro mezzi operativi.

Gli agenti della polizia locale di Milano hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Con i mezzi aeroportuali e un’autopompa, i pompieri del comando di piazzale Cuoco si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

I disagi per i passeggeri di Milano

A seguito dell’incidente, tutte le partenze sono state bloccate e si sono accumulati diversi ritardi operativi.

Due aerei in arrivo allo scalo di Linate sono stati dirottati agli aeroporti più vicini: uno all’Orio al Serio di Bergamo e l’altro a Milano Malpensa.

Le problematiche stanno tuttavia progressivamente rientrando e, già dalla tarda mattinata del lunedì, non si segnalano particolari disagi per i passeggeri in arrivo o in partenza dall’aeroporto milanese, che proseguono invece all’aeroporto di Catania.

Nel corso dell’estate 2026, Milano Linate è attivo in collegamenti con 51 aeroporti in 17 Paesi diversi, operati da 17 compagnie aeree.

A Linate 5 incidenti in meno di 20 anni

Negli ultimi vent’anni, sulla pista dell’aeroporto di Linate a Milano si sono verificati cinque incidenti in pista, tutti senza vittime.

Nel 1984, un velivolo da turismo precipitò subito dopo il decollo a causa di un’avaria. L’anno dopo, non riuscendo a concludere l’atterraggio, un Executive planò sull’erba accanto alla pista.

Il 10 novembre 1987, un aereo Air France sfiorò la collisione con un velivolo privato. L’incidente si evitò per un soffio anche il 13 settembre 1995, quando un mezzo Lufthansa dovette interrompere il decollo per non urtare un aereo in atterraggio.

Finì fuori pista nel corso dell’atterraggio il CRJ dell’Australian Airline, era il 28 agosto 1997, tutti i passeggeri restano incolumi.