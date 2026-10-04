Aereo sparito dai radar in Usa, i resti ritrovati al largo del Massachusetts: a bordo c'erano 6 persone
Ritrovati al largo del Massachusetts i resti di un aereo sanitario scomparso dai radar, a bordo c'erano sei persone
Sei persone risultano disperse negli Stati Uniti dopo che un aereo adibito al trasporto sanitario in volo dalle Bermuda a Boston è sparito dai radar. La guardia costiera ha ritrovato in mare al largo del Massachusetts alcuni detriti appartenenti al velivolo. Dei dispersi nessuna traccia finora, le operazioni di ricerca proseguono.
- Usa, volo sanitario sparisce dai radar
- I resti ritrovati al largo del Massachusetts
- Sei persone disperse
Usa, volo sanitario sparisce dai radar
La guardia costiera degli Stati Uniti ha trovato in mare alcuni detriti appartenenti a un aereo adibito al trasporto sanitario scomparso al largo del Massachusetts.
A bordo del velivolo, in volo dalle Bermuda a Boston, c’erano sei persone: Lo riporta la Cnn.
L’aereo, un Gulfstream G100 operato dalla compagnia canadese Latitude Air Ambulance, era partito dalle Bermuda per trasportare a Boston un paziente e un suo parente.
La Federal Aviation Administration ha riferito di aver perso i contatti col volo nelle prime ore di sabato 3 ottobre.
L’aereo è scomparso dai radar intorno all’1:30 di notte (le 7:30 in Italia), mentre stava volando al largo delle coste del Massachusetts.
I resti ritrovati al largo del Massachusetts
La guardia costiera statunitense ha avviato le ricerche del volo scomparso, impiegando, navi, aerei ed elicotteri.
Le squadre di ricerca hanno quindi individuato alcuni resti dell’aereo nei pressi dell’isola di Nantucket. Nessuna traccia dei dispersi.
Sei persone disperse
Le operazioni proseguono alla ricerca delle sei persone disperse che si trovavano a bordo del velivolo.
Si tratta dei quattro membri dell’equipaggio, tutti canadesi, e di due cittadini delle Bermuda.
“I miei pensieri vanno a tutte le persone a bordo, così come alle loro famiglie, ai loro cari e ai colleghi, in questo momento estremamente difficile”, ha scritto sui social il ministro dei Trasporti del Canada, Steven MacKinnon.
“Il mio pensiero va a tutti i membri dell’equipaggio e alle loro famiglie in questo momento di profonda preoccupazione”, ha detto il premier delle Bermuda, David Burt.