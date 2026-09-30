Aereo Tupolev Tu-95 precipita in Russia in una esercitazione, 6 morti nello schianto del bombardiere nucleare

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un bombardiere con capacità nucleare russo Tu-95 è caduto prendendo fuoco al suolo nell’Amur, regione dell’estremo oriente della Federazione Russa. Lo schianto del Tupolev è avvenuto durante un volo di addestramento e ha provocato la morte di sei membri dell’equipaggio sui sette presenti a bordo, come comunicato dal ministero della Difesa. L’aereo strategico volava senza armamenti.

Lo schianto del bombardiere nucleare russo

Il bombardiere Tu-95 è caduto in una zona disabitata della regione dell’Amur, subito dopo il decollo dalla base aerea di Ukrainka, nella giornata di martedì 29 settembre.

A confermare la notizia dell’incidente è stato lo stesso ministero della Difesa russo attraverso un comunicato, in cui è stato specificato che l’aereo strategico non aveva a bordo munizioni. Nello schianto e nel conseguente incendio hanno perso la vita sei membri dell’equipaggio, mentre uno è rimasto ferito.

L’incidente aereo

Secondo quanto dichiarato dall’amministrazione regionale dell’Amur, i piloti “hanno fatto tutto il possibile per allontanare l’aereo dagli edifici residenziali” del vicino villaggio di Krasnoyarovo, sul fiume Zeya, al confine con la Cina.

Una commissione delle Forze aerospaziali russe è stata inviata sul posto per investigare sulle cause dell’incidente aereo.

Dalle prime ricostruzioni fatte circolare finora sembrerebbe che l’aereo sia precipitato per un presunto guasto simultaneo di tre dei quattro motori.

Cos’è il Tupolev Tu-95

Il Tupolev Tu-95, conosciuto con il codice Nato “Bear”, è un bombardiere strategico dell’aviazione russa in servizio dal 1956, progettato per missioni di deterrenza e lancio di testate nucleare.

Aggiornato nell’ultima versione Tu-95MS, l’aereo è tuttora utilizzato per i bombardamenti in Ucraina, con i nuovi armamenti come gli otto nuovi missili da crociera strategici Raduga Kh-101 (convenzionali), ed è previsto che rimanga operativo fino al 2030.

Nel giugno 2025, alcuni Tu-95 furono distrutti o danneggiati durante l’operazione “Ragnatela” dell’esercito ucraino, attraverso alcuni droni lanciati clandestinamente da camion per colpire diverse basi aeree che ospitavano bombardieri a lungo raggio in tutta la Russia.