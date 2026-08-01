Aereo turistico precipita in Perù, 7 italiani tra le vittime diretti al sito archeologico delle Linee di Nazca

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Sette italiani sono tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Il velivolo, partito dall’aeroporto di Pisco e diretto a Nazca, con a bordo turisti europei, avrebbe perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo il decollo. Morti anche due spagnoli e due tedeschi e i due piloti.

L’incidente aereo in Perù

Secondo quanto si apprende da un primo resoconto le vittime sono tredici, 11 turisti e due piloti. Oltre agli italiani sono morti anche due spagnoli e due tedeschi.

L’aereo si sarebbe schiantato intorno alle 12:55 (ora locale, le 20 in Italia) in una fattoria nella zona di Pueblo Viejo, nella provincia di Nazca della regione Ica.

ANSA

L’ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane. Il velivolo apparteneva alla compagnia Aerodiana.

I voli turistici sulla zona erano ripresi soltanto il giorno prima, dopo essere stati sospesi a causa dei forti venti che interessavano l’area.

“L’indagine sull’incidente e la supervisione delle operazioni aeronautiche sono affidate alle autorità competenti, che determineranno le cause e le responsabilità“, ha fatto sapere attraverso un comunicato il comune di Nazca.

Al momento non c’è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l’ipotesi che lo schianto sia stato appunto causato dal maltempo.

Nelle ultime ore forti venti hanno interessato la regione, dove violente raffiche hanno provocato la caduta di alberi, danni alle infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione temporanea delle operazioni aeree in diverse province.

L’aereo sulle Linee di Nazca

Sempre La Vanguardia riporta che il velivolo leggero stava effettuando un volo panoramico sulle Linee di Nazca quando è precipitato nella zona di Pueblo Viejo, nella regione di Ica.

La testata peruviana Peru21 ha scritto che dalle immagini dell’incidente si vede l’aereo completamente distrutto, con detriti sparsi in vari punti della zona di impatto.

Al momento le autorità non hanno ancora confermato l’identità delle vittime, in ogni caso non è sopravvissuta nessuna delle persone a bordo.

William Acosta, ispettore della Dgac (Direzione Generale dell’Aviazione Civile peruviana), ha comunicato che esperti provenienti da Lima arriveranno molto presto sul luogo dell’incidente per condurre le indagini del caso.

César Martínez Elías, un membro dei vigili del fuoco di Nazca, ha dichiarato ai media locali che l’aereo coinvolto era un Cessna Caravan 201B.

Cosa sono le Linee di Nazca

Le Linee di Nazca, costituite da enormi disegni e figure geometriche, rappresentano una delle principali attrazioni turistiche del Perù.

Nel celebre sito turistico si possono vedere oltre 13mila linee tracciate sul terreno che formano 800 disegni, alcuni dei quali includono i profili stilizzati di animali comuni nell’area, dalla balena, al pappagallo, dalla lucertola lunga più di 180 metri, il colibrì, il condor e l’enorme ragno lungo circa 45 metri.

I visitatori solitamente le ammirano a bordo di piccoli aerei che decollano da un campo di volo vicino alla città.

In una nota pubblicata su Facebook, l’amministrazione di Nazca ha espresso profondo cordoglio e ha annunciato che le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.