Aereo turistico precipita in Perù, chi sono i sette italiani morti nell'incidente nella zona di Nazca

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ci sono sette italiani tra i tredici turisti morti nello schianto dell’aereo precipitato nella giornata di sabato 1 agosto in Perù. Diretto al sito archeologico delle Linee di Nazca, il piccolo aereo turistico è caduto poco dopo il decollo dall’aeroporto di Pisco. A bordo c’erano due famiglie italiane, due turisti spagnoli e due tedeschi. Non ci sono sopravvissuti.

Aereo turistico precipita in Perù

La tragedia si è consumata in Perù attorno alle 13 ora locale (le 20 in Italia) di sabato 1 agosto.

Un piccolo aereo turistico decollato da Pisco è precipitato tra i campi alla periferia della città di Nazca, nel sud del Paese.

ANSA

Il velivolo avrebbe dovuto sorvolare le Linee di Nazca, gli enormi geoglifi incisi nel deserto, ma si è schiantato al suolo poco dopo il decollo.

A bordo c’erano tredici persone, undici turisti e due piloti, non ci sono sopravvissuti.

Chi sono gli italiani morti nell’incidente aereo

Tra i turisti morti ci sono sette italiani, come confermato dalla Farnesina. Secondo quanto riporta la radio Rpp, si tratta di due famiglie originarie della provincia di Monza e Brianza.

“L’ambasciata d’Italia a Lima si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferma del decesso dei passeggeri. Le famiglie dei connazionali sono state avvertite in Italia”, fa sapere il ministero degli Esteri.

Le vittime italiane sono Elena Sala (58 anni), Massimo Angelucci (58), Lorenzo Angelucci (24), Cristina Maria Bianco (57), Paolo Gianturco (59), Matteo Gianturco (24) e Pietro Gianturco (18).

Nello schianto sono morti anche i tedeschi Andreas Hofmann (78 anni) e Gertrud Maria Hofmann (77), gli spagnoli Amfredo Aviles Muñoyerro (52) e Ana Isabel Sanchez Muñoz (52) e i piloti peruviani Americo Salazar e Irenka del Carpio.

Il volo per vedere le Linee di Nazca

Il volo era diretto verso le Linee di Nazca, gli enormi geoglifi tracciati nel deserto peruviano tra il 500 a.C. e il 500 d.C.

Dichiarato patrimonio dell’umanità Unesco, il sito archeologico è visitato ogni anno da migliaia di turisti.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente, in corso le indagini delle autorità locali.

Secondo una prima ricostruzione l’aereo, appartenente alla compagnia peruviana locale Aerodiana, avrebbe perso i contatti radio con la torre di controllo pochi minuti dopo il decollo.

Il cordoglio di Meloni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso su X “profondo cordoglio per il tragico incidente aereo avvenuto in Perù, nel quale hanno perso la vita anche sette cittadini italiani”.

“Ai loro cari rivolgo, a nome del governo italiano e mio personale, la più sincera vicinanza in questo momento di immenso dolore”.