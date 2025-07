Aereo ultraleggero caduto ad Azzano Mella sul raccordo tra A4 e A21, due morti e alcuni veicoli danneggiati

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un aereo ultraleggero è precipitato sulla Corda Molle, bretella autostradale che collega l’A4 alla A21, all’altezza del comune di Azzano Mella. Dopo lo schianto sull’asfalto il velivolo ha preso fuoco, non lasciando scampo ai suoi occupanti: due i morti. Le fiamme hanno poi coinvolto anche un’auto e un furgone in transito.

Aereo ultraleggero precipita ad Azzano Mella

Un incidente aereo si è verificato nella tarda mattinata di oggi – martedì 22 luglio 2025 – intorno alle ore 12 all’altezza dell’uscita autostradale per Azzano Mella, comune della provincia di Brescia, in Lombardia.

Un aereo ultraleggero è improvvisamente piombato nei pressi della Corda Molle, all’altezza di Fenili Belasi, su una tratta del raccordo che collega l’autostrada A4 alle A21.

La zona della provincia di Brescia dove si trova Azzano Mella, comune nel cui territorio è precipitato un aereo ultraleggero, causando due morti

Il velivolo, che procedeva con due persone a bordo, sarebbe stato avvolto dalle fiamme subito dopo l’impatto con l’asfalto. Sul posto sono immediatamente accorsi i Vigili del Fuoco.

Due morti nell’incidente

Sul luogo dello schianto sono quindi accorsi i Carabinieri di Brescia, i Vigili del fuoco, la Polizia Stradale, Ats (Agenzie di Tutela della Salute) Cremona e il personale medico del 118, giunto con diversi mezzi tra cui l’elisoccorso decollato dal Civile.

In seguito all’impatto dell’aereo con l’asfalto, due veicoli di passaggio, un furgone e un’auto, sarebbero a loro volta stati avvolti dalle fiamme dopo aver attraversato l’incendio sprigionatosi dal velivolo.

Morti i due passeggeri dell’ultraleggero, che devono ancora essere indentificati. Non ci sarebbero vittime né feriti tra le persone in transito in quel momento sulla bretella autostradale, sebbene l’incidente abbia danneggiato diverse vetture.

Le indagini sullo schianto

Al momento i soccorritori sono al lavoro per recuperare le vittime e per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Per ora non è ancora neanche chiaro da dove sia partito l’ultraleggero, il cui schianto ha anche causato non pochi disagi alla viabilità.

La tratta in direzione Concesio è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e le attività di verifica da parte delle autorità, mentre si transita sull’altra carreggiata in direzione bassa bresciana, con il traffico in aumento. Chi deve recarsi verso la Valtrompia viene convogliato sulla viabilità secondaria.

Fortunatamente l’incidente non ha causato altre vittime oltre ai due passeggeri del velivolo: gli unici due feriti al momento registrati sono un 56enne, trasportato alla clinica Poliambulanza in codice verde, e un 49enne che non ha avuto bisogno del ricovero. Indenne un motociclista che è invece riuscito a evitare lo schianto.