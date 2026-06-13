Aereo ultraleggero da turismo caduto a Lurate Caccivio vicino Como, i due occupanti sarebbero gravissimi

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Nel pomeriggio di sabato 13 giugno un aereo ultraleggero biposto da turismo è caduto in un campo a Lurate Caccivio, in provincia di Como. Le dinamiche per ricostruire l’incidente sono oggetto di accertamenti. I due occupanti, di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. Sul posto sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco, ma sono accorse anche due ambulanze e l’elisoccorso.

Un aereo è caduto a Lurate Caccivio

Le informazioni sono ancora in divenire. Ansa riporta che intorno alle 16 di sabato 13 giugno un aereo, un biposto per turismo occupato da un 66enne e un 55enne, è caduto a Lurate Caccivio, nei pressi di un campo sportivo.

Le dinamiche sono ancora oggetto di accertamenti. Il velivolo è svizzero e – secondo Ansa – era diretto a Locarno per il volo di ritorno.

ANSA

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i due occupanti dai rottami, e due ambulanze provenienti rispettivamente da Appiano Gentile e Lomazzo.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche l’elisoccorso proveniente da Sondrio. Il punto dell’impatto, distante poche centinaia di metri dalla SS 342 Briantea, secondo Varese News, è a ridosso del confine con Oltrona San Mamete (Varese).

Il velivolo era diretto a Locarno e batte bandiera svizzera

Come si può notare dalle foto messe a disposizione dai vigili del fuoco, il velivolo, un Sonaca 201 costruito in Belgio, batte bandiera svizzera.

I due occupanti erano partiti da Locarno e avevano sorvolato la Ligura fino ad Albenga, e prima dell’incidente stavano facendo rientro in Svizzera.

I due occupanti sarebbero in condizioni gravissime

Come anticipato, le dinamiche che hanno causato l’incidente sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine intervenute sul luogo del disastro. I due occupanti sono stati trasportati dai mezzi del 118 in codice rosso nel più vicino ospedale.

Nel frattempo le autorità si sono da subito adoperate per mettere in sicurezza l’area interessata dall’evento. Il 66 sarebbe di nazionalità italiana, il compagno di viaggio sarebbe invece svizzero. Lo riporta Il Giorno. Solamente 24 ore prima, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore si è consumata una tragedia: un elicottero è precipitato a Lesa (Novara), e l’imprenditore svizzero Adrian Bryner è morto sul colpo. Sono rimasti feriti, invece, i tre turisti tedeschi che lo accompagnavano sul velivolo.