Aereo ultraleggero precipita a Crescentino vicino Vercelli e prende fuoco, morto il pilota
Un ultraleggero è caduto in una risaia del Vercellese, tra i comuni di Crescentino e Livorno Ferraris: morto il pilota, unica persona a bordo
Un uomo è morto precipitando con un ultraleggero nelle campagne della provincia di Vercelli. L’aereo ha preso fuoco dopo l’impatto in una risaia tra i comuni di Crescentino e Livorno Ferraris. Vigili del fuoco e carabinieri sono al lavoro sui rilievi del caso per risalire alle cause dell’incidente. Ancora da accertare anche l’identità del pilota, unica vittima.
L’ultraleggero caduto vicino Crescentino
L’incidente aereo è avvenuto nella mattinata di sabato 30 agosto non lontano dal comune di Lamporo, all’altezza del ponte delle Mezzane che attraversa il Canale Cavour nel Vercellese.
L’ultraleggero è caduto per cause da chiarire nei pressi dell’incrocio sulla Strada provinciale 2 e il corso d’acqua. Ad assistere alla scena alcuni operai, che hanno visto il velivolo perdere quota e andarsi a schiantare su una risaia, prima di prendere fuoco nell’impatto.
Le campagne tra Crescentino e Livorno Ferraris, nel Vercellese, dove è precipitato l’ultraleggero, causando la morte del pilota
L’incidente aereo a Vercelli
Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il velivolo, oltre al personale sanitario del 118, che non ha però potuto fare altro che constatare il decesso del pilota: l’impatto non ha dato scampo all’uomo, l’unico a bordo dell’ultraleggero a due posti.
Nello schianto al suolo dell’areo non è rimasta coinvolta nessun’altra persona. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Livorno Ferraris e Crescentino per ricostruire le ragioni e la dinamica dell’accaduto.
La morte di Vannis Marchi
Prima di Ferragosto un altro ultraleggero è precipitato non lontano dal litorale della Versilia, a Vittoria Apuana, vicino l‘autostrada A12. Anche in quell’occasione era presente a bordo solo il pilota, Vannis Marchi, fondatore di Liu Jo.
In quel caso per l’imprenditore 78enne si è salvato senza riportare conseguenze ed è riuscito a uscire dal velivolo sulle proprie gambe.