Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un velivolo è precipitato nelle campagne di Drugolo (zona del Garda), a Barcuzzi di Lonato. Si tratta di un Cessna caduto nel primo pomeriggio, ritrovato distrutto e con a bordo un uomo senza vita. Sul posto l’elicottero di Areu da Bergamo e il Drago dei Vigili del Fuoco, partito da Malpensa per effettuare voli di pattugliamento nelle campagne fino all’individuazione del relitto. Sono in corso le verifiche per identificare la persona a bordo e capire cosa sia accaduto.

Cessna precipita in una frazione di Lonato

Un velivolo è precipitato nelle campagne di Barcuzzi, una frazione di Lonato del Garda. La tragedia sarebbe avvenuta intorno alle 15:00 di mercoledì 18 novembre.

Lanciato l’allarme, a cercare il mezzo sono intervenuti un elicottero Drago dei Vigili del Fuoco partito da Milano, il Soccorso Alpino, la Valsabbia e l’elisoccorso decollato da Bergamo per il coinvolgimento di una o più persone.

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Quando il mezzo è stato ritrovato, distrutto, circa un’ora e mezza dopo, è stato possibile confermare il decesso del pilota. Ci sarebbe infatti almeno una vittima, presumibilmente un uomo.

La dinamica dell’incidente

Si apprende che il Cessna trovato distrutto nelle campagne di Bedizzole era partito da Andorra, tra Spagna e Francia, intorno alle 15:00.

Il velivolo era diretto all’aeroporto di Verona-Boscomantico, ma è scomparso dai radar della torre di controllo per ragioni al momento ancora ignote.

Il mezzo è precipitato all’interno di una proprietà privata e la vittima è di origini straniere.

Altro incidente con un Cessna

L’episodio ricorda quello avvenuto pochi giorni fa, l’8 novembre 2026, sui monti bergamaschi.

Il cremonese Massimiliano Toninelli si è schiantato con il suo Cessna P210 Centurion dopo essere decollato dall’Aeroclub di Valbrembo, diretto a Montichiari.