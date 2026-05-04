Aereo United Airlines colpisce furgone durante l'atterraggio in New Jersey, era partito da Venezia: il video

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un aereo della compagnia United Airlines partito da Venezia ha colpito un furgone in fase di atterraggio in New Jersey, negli Stati Uniti d’America. Stando a quanto riferito dalla polizia locale, l’autista del camion è rimasto ferito a causa dell’impatto. United Airlines ha comunicato che l’aereo è atterrato senza ulteriori problemi e tutti i presenti a bordo sono illesi.

Aereo colpisce furgone: l’incidente in New Jersey

L’aereo del volo United 169 coinvolto nell’incidente durante l’atterraggio all’aeroporto internazionale Newark Liberty era partito da Venezia. A bordo erano presenti 200 passeggeri, oltre a 10 membri dell’equipaggio.

Il portavoce della Polizia di Stato del New Jersey, SFC Charles Marchan, in un comunicato riportato dalla Cnn, ha reso noto che da un’indagine preliminare è emerso che una gomma del carrello di atterraggio dell’aereo e la parte inferiore dell’aereo “si sono scontrate con un palo della luce e un rimorchio. Il palo ha poi colpito una Jeep. Il conducente del camion ha riportato ferite non pericolose per la vita ed è stato trasportato in un ospedale della zona”.

La nota della compagnia aerea United Airlines

Tramite una nota, la compagnia aerea United Airlines ha fatto sapere che l’aereo è atterrato normalmente e che nessuna delle persone che erano a bordo è rimasto ferito: “L’aereo è atterrato sano e salvo, ha rullato normalmente al gate e nessun passeggero o membro dell’equipaggio è rimasto ferito”.

United Airlines ha assicurato che verrà condotta un’indagine “rigorosa” sull’accaduto.

Stando alle comunicazioni, né i piloti né i controllori del traffico aereo si sarebbero accorti dell’incidente.

Chi è l’autista del camion ferito dopo l’impatto con l’aereo

Sul web sono apparsi due video dell’incidente, uno registrato da un testimone e uno ripreso dalla dashcam del camion colpito dall’aereo.

Quest’ultimo filmato mostra il conducente che viaggia lungo la strada mentre il rumore dei motori dell’aereo si fa sempre più forte e, improvvisamente, le gomme del carrello d’atterraggio dell’aereo colpiscono il camion, scuotendolo e facendo volare schegge di vetro.

Chuck Paterakis, vicepresidente senior dei trasporti della Schmidt Bakery e co-proprietario della H&S Family of Bakeries, ha spiegato alla Cnn che l’autista del camion, Warren Boardley di Baltimora, si stava dirigendo verso nord per consegnare alcuni prodotti di panificazione a un deposito dell’aeroporto di Newark in New Jersey, negli Usa.

Warren Boardley ha riportato alcuni tagli al braccio a causa di vetri rotti ma non ha subito ferite gravi ed è riuscito a fermarsi in sicurezza dopo l’impatto con l’aereo.