Aeroitalia confusa con Alitalia deve cambiare logo e nome, la decisione del Tribunale dà ragione a Ita

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La compagnia aerea Aeroitalia dovrà cambiare nome e logo per decisione del tribunale di Roma. La decisione è arrivata dopo una segnalazione da parte di Ita Airways, che ritiene che la società abbia scelto simboli troppo simili a quelli della vecchia Alitalia, il cui marchio è stato acquistato proprio da Ita per 90 milioni di euro nel 2021.

Aeroitalia deve cambiare nome

Come riporta il Corriere della Sera, il tribunale di Roma ha deciso che la compagnia aerea Aeroitalia dovrà cambiare logo e nome. Entrambi infatti sono troppo simili a quelli della ex compagnia di bandiera Alitalia.

La richiesta è arrivata da Ita, società erede di molti degli aerei, dei dipendenti, e anche del logo della vecchia Alitalia, che ha acquistato per 90 milioni di euro nell’autunno del 2021.

Fonte foto: 123RF La livrea degli aerei Alitalia

Oggi Ita è di proprietà in parte dello Stato italiano e in parte della tedesca Lufthansa, che ha firmato un accordo per l’acquisizione totale nei prossimi anni.

Quando Aeroitalia dovrà cambiare logo

Le tempistiche stabilite dal tribunale sono molto brevi. Aeroitalia dovrà cambiare nome entro 15 giorni dall’emissione della sentenza del tribunale, e dovrà aggiornare il proprio logo e anche il dominio del sito aeroitalia.com.

Se non dovesse rispettare l’ordinanza del tribunale, Aeroitalia andrebbe incontro a una multa pari a 1.000 euro per ogni giorno successivo alla scadenza stabilita in cui non avrà modificato il proprio logo.

Le critiche ad Aeroitalia erano cominciate nel 2023, quando la Società italiana brevetti aveva contestato l’immagine del brand della compagnia. Aeroitalia ha commentato:

Pur considerando infondata e strumentale l’azione legale, Aeroitalia guarda avanti e riflette sulla possibilità di trasformare questa situazione in un’opportunità: un rebranding di portata internazionale che rispecchi l’evoluzione già in atto e la visione di crescita che la compagnia persegue da tempo. Forse ti può interessare Hostess di Ita Airways ha un malore in volo: Gabriella Cario morta davanti ai passeggeri La hostess aveva iniziato a sentirsi male al gate, poi la situazione è precipitata in aereo. Gabriella Cario lavorava per Ita Airways, aveva 56 anni

Che compagnia è Aeroitalia

Aeroitalia è una compagnia aerea italiana che serve soprattutto il territorio nazionale. Le sue basi principali sono Roma-Fiumicino, Cagliari, Olbia, Catania e Palermo.

Come si può intuire dagli aeroporti in cui opera, il ruolo principale ricoperto da questa compagnia è quello di garantire la cosiddetta continuità territoriale, vale a dire garantire servizi a prezzi calmierati agli abitanti delle isole maggiori.

Dopo un fallito tentativo di espansione delle rotte sull’aeroporto di Firenze negli anni scorsi, Aeroitalia punta ora agli scali di Linate e Lamezia Terme.