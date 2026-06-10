Aeronautica militare fa alzare due caccia, decollo immediato per identificare un aereo P-180 sopra Ancona

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è stata un’operazione dell’aeronautica militare nel tardo pomeriggio di martedì 9 giugno quando due caccia Eurofighter sono decollati da Grosseto per identificare un velivolo civile privato, un P-180 proveniente dalla Germania che aveva perso il contatto radio. L’operazione di scramble si è conclusa positivamente nei pressi di Ancona.

Missione dell’Aeronautica militare: aereo sospetto poi identificato

È stato necessario l’intervento di due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per identificare un aereo sospetto che si aggirava nei cieli italiani. Il velivolo privato, civile, proveniva dalla Germania e aveva perso il contatto radio con gli enti preposti alla gestione del traffico aereo.

I due caccia lo hanno raggiunto nell’area di Ancona, hanno identificato visivamente il velivolo e constatato il ripristino delle comunicazioni radio.

Caccia in volo per identificare un P-180

I due caccia sono decollati poco prima delle 18:30 del 9 giugno dalla base aerea di Grosseto dopo un ordine di scramble, ossia un decollo immediato per sorvegliare lo spazio aereo nazionale.

L’allarme e il conseguente provvedimento sono stati disposti dal Combined Air Operations Centre (CAOC) della NATO di Torrejón, in Spagna, per identificare un P-180. Quest’ultimo è stato raggiunto nell’area di Ancona dai due caccia. Sono state effettuate le procedure previste per l’identificazione visiva e quindi è stato appurato il corretto ripristino delle comunicazioni radio.

Dopo l’operazione riuscita e gestita dall’Aereonautica militare, i due caccia sono rientrati alla base sede.

Cos’è lo scramble e come funziona in Italia

Come detto, l’intervento dei due caccia è stato ordinato per uno scramble. Si tratta di un termine militare, introdotto durante la Seconda Guerra Mondiale, con cui si indica proprio l’atto di far decollare un caccia intercettore per intercettare e identificare un aereo sconosciuto. In un secondo momento, tale procedura per la gestione della intercettazione è stata accolta e standardizzata dalla NATO con le Quick Reaction Alert gestite dai Combined Air Operation Center (CAOC).

In Italia della materia si occupa l’Aeronautica Militare e, in particolare, il Comando Operazioni Aeree che ha sede a Poggio Renatico. Anche nel nostro Paese quindi se viene segnalata una traccia radar sconosciuta, arriva l’ordine di scramble agli intercettori che si muovono per accertare l’identità del velivolo.

L’intervento viene effettuato da una coppia di Eurofighter Typhoon sempre pronti al decollo in massimo 10/15 minuti con copertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è appannaggio del 4º Stormo di Grosseto, del 51º Stormo di Istrana, del 36º Stormo di Gioia del Colle e del 37º Stormo di Trapani che si spartiscono le zone del Centro-Nord e del Centro-Sud.