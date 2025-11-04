Aeroporti di Bruxelles e Liegi chiusi per l'avvistamento di droni, il caso dopo il sorvolo della base militare

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sale la tensione nei cieli del Belgio per l’allarme droni. I voli negli aeroporti di Bruxelles, Liegi e Charleroi sono stati temporaneamente sospesi dopo la segnalazione di velivoli senza pilota nello spazio aereo belga. Gli scali sono stati riaperti per circa mezz’ora ma chiusi nuovamente subito dopo. Nelle stesse ore un altro avvistamento è stato registrato sulla base militare di Kleine-Brogel, sorvolata già da alcuni droni nei giorni precedenti.

La chiusura degli aeroporti in Belgio causa droni

La sospensione del traffico aereo nel principale scalo di Bruxelles, Zaventem, è stata disposta intorno alle 20 dopo l’avvistamento dei droni di origine sconosciuta.

La stessa misura è stata applicata all’aeroporto di Liegi, dove erano stati dirottati i voli dalla capitale belga, e a scopo precauzionale anche nello scalo di Charleroi, il secondo più grande del Paese, con gli aerei che sono stati deviati momentaneamente a Colonia e Maastricht.

L’aeroporto di Zaventem, principale scalo di Bruxelles

L’allerta

Intorno alle 21.30, l’allarme è rientrato, ma dopo una breve riapertura le operazioni di partenza e arrivo sono state nuovamente interrotte.

“Quando viene avvistato un drone, la procedura standard prevede l’interruzione dei voli per almeno 30 minuti – ha spiegato Skeyes, la società responsabile del controllo del traffico aereo belga – il tempo necessario per effettuare i controlli del caso e assicurarsi che non vi siano più sorvoli indesiderati. È quello che è successo in questo caso”.

Gli avvistamenti sopra la base militare

Nelle stesse ore in cui il traffico aereo veniva sospeso per motivi di sicurezza, altri droni sarebbero stati avvistati sopra la base militare belga di Kleine-Brogel, nella regione del Limburgo. Secondo i media locali, i velivoli automatici sono stati segnalati alla polizia locale da alcuni residenti della vicina località di Peer.

Sullo spazio aereo dello stesso sito dell’esercito belga erano stati visti sorvolare altri droni per due notti consecutive, venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre.

“Non si è trattato di un semplice sorvolo, ma di una chiara missione mirata a Kleine-Brogel”, ha scritto su X, il ministro della Difesa Theo Francken, parlando di velivoli di grandi dimensioni.

Quelli registrati negli ultimi giorni sono gli ennesimi episodi di droni di origine ignota in volo nei cieli europei. Per la segnalazione di apparecchi pilotati da remoto in Belgio era già scattato l’allarme a ottobre nella base militare di Elsenborn e nella base dell’esercito belga di Marche-en-Famenne, in Vallonia.

“Un’operazione chiaramente orchestrata contro il cuore del nostro esercito” aveva spiegato Francken, aggiungendo che i droni “miravano a raccogliere informazioni sulle infrastrutture critiche situate in proprietà militari”.